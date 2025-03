United Rugby Championship, per Zebre e Benetton due sfide durissime nella corsa playoff

Torna questo weekend l’United Rugby Championship ed è in programma la tredicesima giornata del torneo che vede in campo formazioni di Irlanda, Galles, Scozia, Italia e Sudafrica. E per Zebre Parma e Benetton Treviso due impegni molto duri, ma che sono fondamentali per le speranze di entrare in zona playoff per le due squadre.

Si parte sabato subito dopo pranzo, con calcio d’inizio alle 13.45, all’Hollywoodbets Kings Park di Durban, in Sudafrica, dove le Zebre Parma saranno ospiti degli Sharks. Una trasferta oggettivamente ostica per la franchigia federale, reduce da tre successi consecutivi, ma che è chiamata a confermarsi contro una squadra che è attualmente al quarto posto in classifica.

Alle 16, invece, ci si sposta allo Stadio Monigo, dove la Benetton Treviso ospita gli scozzesi dell’Edimburgo. I biancoverdi sono reduci dal ko subito a Galway contro il Connacht e affrontano una diretta rivale nella corsa ai playoff, con gli scozzesi che sono attualmente settimi, ma con soli due punti di vantaggio sui veneti.

A sei turni dalla fine della stagione regolare è ancora tutto da decidere nell’United Rugby Championship, dove la classifica per un posto ai playoff è cortissima. Se si escludono Leinster, Glasgow Warriors, Bulls e Sharks, infatti, dal Munster quinto alle Zebre quindicesime ci sono ben undici squadre racchiuse in soli 9 punti (e nove di queste in soli 5 punti) e, dunque, ogni vittoria o sconfitta può essere decisiva.