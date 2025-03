Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi Lido di Camaiore-Lido di Camaiore: orari, percorso, favoriti. Ganna il più atteso

Scatta la Corsa dei Due Mari. Comincia oggi la Tirreno-Adriatico con la prima tappa, una cronometro individuale molto breve. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

È ormai un habitué di questa gara. Cronometro completamente pianeggiante, di 11,6 km, adattissima agli specialisti: attenzione solamente al fattore vento che spesso può scombinare i piani.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TIRRENO-ADRIATICO 2025

Lunedì 10 marzo

Prima tappa Lido di Camaiore – Lido di Camariore (11,5 km)

Orario di partenza: 12:45

Orario di arrivo: 16:00 circa

TIRRENO-ADRIATICO 2025: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: ore 13.05 Rai Sport, ore 15.00 Rai 2. Ore 13.05 Eurosport 2.

Diretta streaming: ore 13.05 su eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, in chiaro su RaiPlay.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Il più atteso è sicuramente Filippo Ganna: l’uomo della Ineos Grenadiers è il grande favorito per la vittoria odierna. A sfidarlo il vincitore dello scorso anno e, probabilmente, indiziato numero uno per il successo finale: l’iberico Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG). Nomi che possono fare bene quelli di Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) ed Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious).