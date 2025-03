Tim Henman convinto delle possibilità di Novak Djokovic: “Vincerà il 25° Slam”

Novak Djokovic ha ancora possibilità per vincere uno Slam. A esserne convinto è Tim Henman, ex tennista britannico di ottimo livello e attuale commentatore su Sky Sports. Secondo la sua visione delle cose, il serbo potrebbe ambire ancora a un successo Major, per quanto messo in mostra agli Australian Open, come livello di gioco.

L’ex n.4 del mondo ha le idee chiare anche su quale sia lo Slam dove Nole possa avere le maggiori opportunità. Il suo riferimento è Wimbledon, Major che il balcanico ha vinto sette volte e in cui ha raggiunto la finale anche l’anno scorso nonostante un’operazione al ginocchio poche settimane prima dell’evento.

“Penso che Wimbledon sarà la sua migliore occasione per vincere il suo 25° Major. Ricordo ancora cosa è successo l’estate scorsa, quando è arrivato in finale con un intervento chirurgico molto recente e problemi al ginocchio. Sono sicuro che ci sono molti altri giocatori che non provano quella stabilità sull’erba come invece accade per lui“, ha affermato Henman.

“Sinceramente, chi avrebbe potuto realisticamente vincere quest’ultimo Australian Open? Probabilmente c’erano solo quattro o cinque giocatori, non di più. Se andiamo sull’erba, probabilmente finirà per essere un numero ancora più basso. Il numero uno al mondo, Jannik Sinner, sa già cosa significa raggiungere le semifinali, anche se io credo che su questa superficie faccia più fatica. E poi ci sono Djokovic e Alcaraz, oltre a quei tre nomi è difficile fare previsioni“, ha detto il britannico.