Thomas Ceccon in grande spolvero nel Challenge Schipper di Brisbane: miglior crono mondiale nei 100 sl del 2025

Notizie interessanti arrivano dall’Australia dove Thomas Ceccon da gennaio ha dato il via alla sua nuova avventura in fatto di vita e di allenamenti. A Brisbane, nel team del coach australiano Dean Boxall, Ceccon sta proseguendo nel proprio percorso che sarà tale fino a metà di giugno, per essere pronto al via dei Mondiali di Singapore di quest’anno. I programmi prevedono che il classe 2001 del Bel Paese sia in gara in Italia nel Trofeo Settecolli.

Un’avventura che Thomas sta condividendo con l’altro azzurro Alberto Razzetti, che però farà ritorno (salvo sorprese) prima in vista degli Assoluti primaverili, nonché col fuoriclasse francese Leon Marchand. Ebbene, nel week end, Ceccon ha fatto parlare di sé per i riscontri cronometrici ottenuti nel meeting dedicato a Jess Schipper a Brisbane. Il campione veneto ha gareggiato nei 100 dorso, distanza nella quale ha vinto tutto quello che si poteva e di cui è primatista mondiale, e nei 100 stile libero.

Nella prima prova, col tempo di 52″84, si è imposto e classificato al secondo posto della graduatoria mondiale stagionale guidata per il momento dal britannico Oliver Morgan (52.71). Nella gara regina, invece, l’azzurro guarda tutti dall’alto grazie al suo 48″17. Una nuotata potente e stilisticamente apprezzabile la sua.

Da capire se questo dualismo, che già c’era stato in passato, si riproporrà, oppure se Thomas porterà avanti un discorso di accoppiata 100-200 dorso. Ne sapremo di più nelle prossime settimane. Di seguito i video delle gare del nuotatore nostrano:

VIDEO 100 DORSO THOMAS CECCON A BRISBANE