Thomas Ceccon e Alberto Razzetti in gara a Brisbane: test per gli azzurri nella loro esperienza australiana

A gennaio un nuovo capitolo nel percorso agonistico per Thomas Ceccon e Alberto Razzetti. La decisione di trasferirsi in Australia, presso la St. Peters Western Swim Club di Brisbane, per fare un’esperienza diversa e avere un confronto con un gruppo di lavoro di alto livello gestito da Dean Boxall, tecnico noto per i suoi modi di fare un po’ eccentrici, ma con grandi risultati. Sotto la guida del coach aussie, atlete come Mollie O’Callaghan e Ariarne Titmus sono sbocciate.

In Australia, poi, avendo l’opportunità di allenarsi col fuoriclasse francese Leon Marchand, termine di paragone importante di sicuro in allenamento per le sue straordinarie doti acquatiche. Come pianificato in origine, Razzetti sarà in terra oceanica fino al 22 marzo, mentre Ceccon fino al 15 aprile, con l’obiettivo di preparare i Mondiali di nuoto in vasca lunga a Singapore del prossimo luglio.

E così, entrambi saranno sui blocchi di partenza dei Brisbane Senior Metro Championships 2025, previsti dal 7 al 8 marzo, dove i due azzurri potranno comprendere la loro condizione. Ceccon è iscritto nei 100 stile libero, 100 farfalla e 200 dorso, mentre il “Razzo” parteciperà ai 100 rana, 400 stile libero, 100 farfalla e 200 rana.

Si spazierà su più distanze, valutando tutto nell’ottica della preparazione affrontata, ben sapendo che i veri obiettivi saranno molto più in là. Bisognerà, però, prestare attenzione al meteo visto che il ciclone tropicale Alfred potrebbe far saltare i piani.