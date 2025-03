Takele e Kebede vincono la Maratona di Tokyo, Paula Radcliffe torna a 51 anni nella prima Major

La Maratona di Tokyo si è tinta di etiope. La prima Major della stagione, ovvero una delle sei 42,195 km più importanti e prestigiose dell’anno (insieme a New York, Boston, Chicago, Londra e Berlino), è stata vinta da Tadese Takele (al primo successo in carriera su questa distanza) e da Sutume Kebede (ha replicato l’affermazione di dodici mesi fa).

Takele ha completato la fatica in 2h03:23, migliorando di un secondo il proprio personale e lasciandosi alle spalle il connazionale Deresa Geleta (2h03:51) e il keniano Vincent Kipkemoi (2h04:00). Kebede ha invece tagliato il traguardo con il crono di 2h16:31, dunque 36 secondi sopra al tempo con cui dettò legge lo scorso anno (miglior riscontro di sempre in terra giapponese). Alle sue spalle si sono piazzate la keniana Winfridah Moraa Moseti (2h16:56) e la connazionale Hawi Feysa (2h17:00).

Il keniano Benson Kipruto, vincitore della passata edizione, si è staccato nei pressi del ventottesimo chilometro e poco dopo sono rimasti Kipkemoi, Geleta e Takele a contendersi la vittoria, prima dell’affondo piazzato da Takele, già terzo a Berlino nel 2023, a quattro chilometri dal traguardo. L’ugandese Joshua Cheptegei, primatista mondiale di 5000 e 10000 metri, ha disputato la sua seconda maratona dopo l’esordio di due anni fa Valencia (2h08:59, oggi nono in 2h05:59).

Kebede ha invece forzato il ritmo fin dall’inizio (31:22 al decimo chilometro, 1h06:20 alla mezza), poi è andata in calando e nel finale si è ridotto il vantaggio nei confronti di Moseti. In gara anche l’ex primatista mondiale Paula Radcliffe, che a 51 anni ha corso in 2h57:26 nella sua prima maratona competitiva dopo 10 anni (detiene ancora il record europeo con 2h15:25, ha vinto a New York per tre volte e il titolo iridato nel 2005).