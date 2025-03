Tadej Pogacar: “Non ho rimpianti, loro sono più veloci allo sprint. Non so se sarò alla Roubaix”

Almeno dieci attacchi tra la Cipressa ed il Poggio, ma questa volta c’era poco da fare. Tadej Pogacar con la maglia iridata ci ha provato in tutti i modi a vincere la sua prima Milano-Sanremo, ma con un Mathieu van der Poel così si lotta per il secondo posto.

Il commento sulla gara odierna del leader della UAE Team Emirates – XRG: “Una giornata meravigliosa: è partita con pioggia e maltempo, si è conclusa con il sole. Ringrazio la squadra, ma nel finale non potevo fare nulla di più perché loro erano troppo più veloci di me allo sprint”.

Sul finale: “La prima parte del Poggio per me non è ideale, perché è breve e non troppo dura, sarebbe meglio se fosse dieci chilometri più lunga con pendenze superiori, ma non si può cambiare. Non ho rimpianti perché ho fatto il massimo”.

Sulla possibile partecipazione alla Parigi-Roubaix: “Non posso dire se ci sarò”.