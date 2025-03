Sport in tv oggi (lunedì 31 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 31 marzo, comincia una nuova settimana di sport con una giornata abbastanza interessante in chiave azzurra. Focus sui Campionati Mondiali di curling maschile, che proseguono in Canada con altre tre sessioni del round robin in cui vedremo sul ghiaccio anche l’Italia del team Retornaz contro la Cina e la Cechia per il terzo e quarto impegno della rassegna iridata.

Dopo il Sunshine Double statunitense tra Indian Wells e Miami, la stagione del grande tennis continua con altri cinque tornei dei circuiti ATP e WTA. Inizia oggi il cammino di Fabio Fognini sulla terra rossa di Marrakech contro il belga Raphael Collignon e di Elisabetta Cocciaretto sulla terra verde di Charleston contro la padrona di casa americana Caroline Dolehide.

Guarda la Serie A di calcio su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Menù odierno che prevede anche i posticipi della Serie A di basket (Virtus Bologna-Reggio Emilia e Napoli-Olimpia Milano) e di calcio (Verona-Parma e Lazio-Torino). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 31 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 31 marzo

1.00 Basket, NBA: Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks – Diretta tv su Sky Sport NBA; live streaming su Sky Go e NOW

3.00 Curling, Mondiale maschile: quinta sessione (Germania-Norvegia, Svezia-Austria, Italia-Cina e Scozia-Corea del Sud) – Diretta streaming su Curling Channel

11.30 Tennis, ATP Bucarest: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.25) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

13.00 Tennis, ATP Marrakech: primo turno (3° match sul centrale Fabio Fognini-Raphael Collignon) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.25) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

17.00 Tennis, WTA Charleston: primo turno (1° match sul centrale Elisabetta Cocciaretto-Caroline Dolehide) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 19.25) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

17.00 Curling, Mondiale maschile: sesta sessione (Italia-Cechia, Svizzera-Giappone e Germania-Austria) – Diretta streaming su Curling Channel

18.00 Tennis, WTA Bogotà: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 19.25) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

18.30 Calcio, Serie A: Verona-Parma – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

19.45 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Reggio Emilia – Diretta streaming su DAZN

20.30 Basket, Serie A: Napoli-Olimpia Milano – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Torino – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Liga: Celta Vigo-Las Palmas – Diretta streaming su DAZN

21.00 Tennis, ATP Houston: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

22.00 Curling, Mondiale maschile: settima sessione (Svizzera-Cina, Canada-Scozia, Svezia-Corea del Sud e Norvegia-Stati Uniti) – Diretta streaming su Curling Channel