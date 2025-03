Sport in tv oggi (lunedì 17 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Lunedì non definibile come ricco, quello che va in scena quest’oggi nel panorama sportivo internazionale. Dove però c’è sport, c’è anche possibilità di trovare qualcosa anche nel primo giorno di una settimana che si preannuncia sempre più piena andando avanti.

Innanzitutto, quest’oggi è tempo di Mondiali femminili di curling, con l’Italia che è in scena nella mattina contro la Lituania e, più in là col tempo, nella notte contro la Cina, almeno per quel che riguarda le latitudini del nostro Paese.

Per il resto, considerando la transizione tennistica tra Indian Wells e Miami che deve completarsi, non c’è tanto al di là del calcio: il Players Championship di snooker e, sempre nella notte, la solita scorpacciata di una NBA sempre più vicina alla questione playoff da dirimere. Di seguito il panorama televisivo sportivo di oggi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 17 marzo

11:00 Curling, Mondiali femminili: Italia-Lituania – Diretta streaming su World Curling Channel

11:00 Curling, Mondiali femminili: Danimarca-Norvegia – Diretta tv su Eurosport 1 e streaming su Discovery+, SkyGo e DAZN

15:00 Calcio, Viareggio Cup: Genoa-Internacional (Viareggio Cup) – Diretta tv su RaiSport

17;00 Calcio, Qualificazioni Europei Under 19: Italia-Lettonia – Diretta streaming su Vivo Azzurro Tv

20:00 Snooker, The Players Championship, primo turno – Diretta tv su Eurosport 1 e streaming su Discovery+, SkyGo e DAZN

20:30 Calcio, Serie C: Lecco-Vicenza (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251 e streaming su SkyGo e Now

20:30 Calcio, Serie C: Padova-Pergolettese (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252 e streaming su SkyGo e Now

20:30 Calcio, Serie C: SPAL-Ternana (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253 e streaming su SkyGo e Now

20:30 Calcio, Serie C: Virtus Entella-Sestri Levante (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e streaming su SkyGo e Now

20:30 Calcio, Serie C: Potenza-Team Altamura (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport 255 e streaming su SkyGo e Now

20:30 Calcio, Serie C: Trento-Alcione (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport 256, RaiSport e streaming su SkyGo, Now e RaiPlay

23:00 Calcio, Campionato argentino: Tigre-Central Cordoba – Diretta tv su SoloCalcio e streaming su Mola

1:00 Curling, Mondiali femminili: Italia-Cina – Diretta streaming su World Curling Channel

1:00 NBA, Houston Rockets-Philadelphia 76ers – Diretta tv su Sky Sport NBA e streaming su SkyGo e Now

3:00 NBA, Golden State Warriors-Denver Nuggets – Diretta tv su Sky Sport Uno e streaming su SkyGo e Now