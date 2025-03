Sport in tv oggi (lunedì 10 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Lunedì piuttosto ricco per quanto riguarda lo sport a livello italiano e internazionale. Di fatto ce n’è per diversi gusti, a partire già dal primo pomeriggio per poi terminare con una sera piuttosto ricca, come andiamo a vedere.

Si parte con il Cordoba Open di padel, ma a proposito di racchette, tra Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e Matteo Arnaldi, oggi ce ne sarà per parecchi gusti soprattutto a Indian Wells, in quella California che celebra la prima parte del Sunshine Double in chiave tennis.

Continua il ciclismo con la Tirreno-Adriatico e la Parigi-Nizza, come pure il tiro a segno con gli Europei da 10 metri; anche i campionati vanno in scena con alcune situazioni se vogliamo un po’ insolite.

Una è quella della pallanuoto con Pro Recco-Trieste, ma al di là di questa e del calcio c’è un Virtus Bologna-Trento che nel basket vale la vetta della classifica. Di seguito il panorama televisivo sportivo di oggi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 10 marzo

13:00 Padel, Cordoba Open – Diretta streaming su DAZN

13:05 Ciclismo, Tirreno-Adriatico: 1a tappa (cronometro Lido di Camaiore, 11,5 km) – Diretta tv su Eurosport 2, RaiSport (13:05-15:00) e Rai2 (15:00-fine), streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo e DAZN

14:00 Pallanuoto, Serie A1: Pro Recco-Trieste – Diretta streaming sul canale YouTube della Pro Recco

14:20 Tiro a segno, Europei 10 metri 2025: Carabina ad aria compressa femminile – Diretta streaming sul canale YouTube ESCVideoStream

14:45 Ciclismo, Parigi-Nizza: 2a tappa (Montesson-Bellegarde, 183,9 km) – Diretta tv su Eurosport 2 (15:45-fine), RaiSport (16:05-fine), streaming su RaiPlay (16:05-fine), Discovery+ (integrale), SkyGo e DAZN (15:45-fine)

16:05 Tiro a segno, Europei 10 metri 2025: Carabina ad aria compressa maschile – Diretta streaming sul canale YouTube ESCVideoStream

17:50 Tiro a segno, Europei 10 metri 2025: Carabina ad aria compressa mista – Diretta streaming sul canale YouTube ESCVideoStream

19:00 Tennis, Masters 1000 Indian Wells – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), streaming su SkyGo, Now e DAZN

19:00 Tennis, WTA 1000 Indian Wells – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis, streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX, sito di Supertennis e DAZN

19:00 Calcio, Serie A femminile: Como-Sassuolo (Serie A femminile) – Diretta tv su RaiSport, streaming su RaiPlay e DAZN

20:00 Basket, Serie A: Virtus Segafredo Bologna-Dolomiti Energia Trentino – Diretta tv su Eurosport 2, streaming su Discovery+, SkyGo e DAZN

20:45 Calcio, Serie A: Lazio-Udinese (Serie A) – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251 e streaming su SkyGo, Now e DAZN

21:00 Calcio, Premier League: West Ham-Newcastle (Premier League) – Diretta tv su Sky Sport Arena (204) e streaming su SkyGo e Now

21:00 Calcio, Liga: Espanyol-Girona (Liga) – Diretta streaming su DAZN

1:00 NBA, Memphis Grizzlies-Phoenix Suns – Diretta tv su Sky Sport NBA e streaming su SkyGo e Noe