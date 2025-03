Snowboard: quattro azzurri qualificati alle fasi finali del PSL dei Mondiali. Bormolini al comando

Italia dello snowboard parallelo che sogna ancora. Dopo il meraviglioso oro di Roland Fischnaller ai Mondiali in Engadina nel PGS, oggi è la volta del PSL, con le qualificazioni che sono andate in scena in mattinata.

Il dominatore della stagione, Maurizio Bormolini, si esalta e trova il miglior tempo in 1:05.89: sarà lui a vestire il pettorale numero uno. Occhio anche a Aaron March, terzo.

Un po’ di delusione per le eliminazioni premature di Gabriel Messner e Daniele Bagozza: il primo era in testa nettamente dopo la discesa sulla pista blu, salvo poi sbagliare sulla rossa, discorso simile per il secondo che è stato squalificato.

Al femminile Jasmin Coratti ed Elisa Fava sono rispettivamente ottava e nona nella gara guidata da Tsubaki Miki. Diciottesima ed eliminata Elisa Caffont.