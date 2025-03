Short track, i convocati dell’Italia per i Mondiali: dieci azzurri a Pechino

L’Italia si appresta a disputare i Mondiali 2025 di short track: a Pechino, in Cina, nella rassegna iridata in programma tra venerdì 14 e domenica 16 marzo, saranno protagonisti anche gli azzurri nelle gare che si disputeranno al Capital Indoor Stadium.

L’High Performance Director dell’Italia, Kenan Gouadec, assieme al capoallenatore Maggie Qi ed agli allenatori Derrick Campbell e Nicola Rodigari, ha diramato l‘elenco dei convocati: saranno al via della rassegna iridata dieci azzurri.

Nel settore maschile toccherà a Pietro Sighel, Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e Luca Spechenhauser, mentre nel comparto femminile sono state selezionate Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti, Arianna Sighel e Gloria Ioriatti.

Kenan Gouadec ha rivelato le aspettative al sito federale: “La squadra arriva pronta a questi Mondiali che chiudono la nostra stagione preolimpica. Dopo l’ultima tappa di World Tour a Milano siamo riusciti a gestire la preparazione come programmato e proseguiremo così fino a venerdì. Vogliamo confermare i tre posti per distanza a livello femminile e recuperare quelli al maschile che ora ci mancano in vista della prossima stagione. L’obiettivo poi a livello di medaglie è performare con le staffette, che hanno tutte e tre la possibilità di salire sul podio, e portare più atleti possibile nelle finali delle distanze individuali, in linea con quanto fatto sin qui in stagione“.