Short track, Pietro Sighel sul podio ai Mondiali all’ultima gara! Bronzo nei 1000 metri

Proprio all’ultima occasione disponibile Pietro Sighel riesce a mettersi al collo una medaglia ai Mondiali di short track a Pechino. Il trentino ha conquistato il bronzo nei 1000 metri al termine di una finale decisamente complicata vista la presenza di ben sette atleti. Alla fine l’azzurro ha avuto lo spunto decisivo proprio nelle ultime curve, chiudendo alle spalle dei due canadesi Steven Dubois e William Dandjinou, rispettivamente oro e argento.

Sighel è stato sempre intorno alla quarta posizione per tutta la finale, studiando una possibile manovra di sorpasso nelle fase finali. Davanti i due canadesi hanno preso il comando della gara e non lo hanno più lasciato. Dubois si è preso la testa a due giri dal termine, resistendo all’assalto del connazionale Dandjinou.

Alle spalle dei due canadesi si è accesa la lotta per la medaglia di bronzo e a spuntarla è stato Sighel. L’azzurro è stato bravissimo a fintare il sorpasso all’esterno al cinese Sun Long, beffandolo poi all’interno e riuscendo a precedere in spaccata anche il belga Stij Desmet, che stava anche lui arrivando da dietro.

L’Italia chiude qui il suo Mondiale con due medaglie, entrambe conquistate in quest’ultima giornata. Prima l’argento della staffetta mista e poi il bronzo di Sighel. Un bottino forse un po’ al di sotto delle aspettative, ma la spedizione azzurra non è stata nemmeno troppo fortuna in alcune circostanze, come nella staffetta femminile (squalifica) o nei 1500 metri femminili con Elisa Confortola ostacolata da una caduta quando sembrava lanciata verso il podio.