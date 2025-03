Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2025: Ulissi vuole proseguire la striscia vincente, c’è Bettiol

Una corsa ormai tradizionale per il calendario italiano. Si corre da domani, fino a sabato, la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, giunta ormai alla sua edizione numero 40.

Percorso che si snoda lungo l’Emilia-Romagna e che promette diverse varietà di interpretazione: dalle volate pure, passando per gli arrivi in salita, fino ad arrivare a giornate dedicate a corridori da classiche. Saranno 173 i corridori in gara, in rappresentanza di 25 squadre, con otto World Teams al via.

L’Italia punta sulla coppia toscana dell’XDS Astana Team: Alberto Bettiol può sfoggiare il suo tricolore e prepararsi al meglio verso la stagione delle classiche, Diego Ulissi invece vuole continuare la sua striscia ininterrotta di almeno una vittoria ogni anno (sono quattordici di fila e va a caccia del quindicesimo).

Le stelle per la classifica generale sono il kazako Alexey Lutsenko (Israel – Premier Tech), accompagnato dal ceco Jan Hirt. Ben Tulett è il capitano della Visma | Lease a Bike, mentre la Ineos Grenadiers punta su un pimpante Magnus Sheffield. Jay Vine sarà il leader della UAE Team Emirates – XRG che schiera una formazione leggermente rimaneggiata.