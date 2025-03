Sei Nazioni 2025: Quesada “Concediamo mete troppo facili, ma mi è piaciuto carattere”

L’Italia è uscita sconfitta per 47-24 da Twickenham, al termine di un match dalle due facce. Primo tempo giocato alla pari con l’Inghilterra, poi però tre mete subite in pochi minuti e match archiviato. Come successo due settimane fa con la Francia, come ammette anche Gonzalo Quesada ai microfoni di Sky.

“Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo, almeno è stato più difficile per Inghilterra per segnare. Ma ancora concediamo qualche meta troppo facile. Il nostro gioco ha funzionato abbastanza bene, sia alla mano sia al piede nel primo tempo, ma nel secondo tempo prendiamo tre mete in pochi minuti e non possiamo competere così. Poi ormai lo score è fatto” ha detto il ct azzurro.

“Si vede che i ragazzi hanno lottato, il carattere mi è piaciuto di più rispetto a settimana scorsa, hanno lavorato gli uni per gli altri. Ora abbiamo solo un paio di giorni per allenarci prima dell’Irlanda. Dobbiamo trovare soluzione per trovare un po’ la disciplina, per non far avvicinare gli avversari alla linea di meta” ha continuato Quesada.

Si era parlato di un cambio tecnico per un buon Ross Vintcent, ma Quesada smentisce le voci, confermando che la terza linea ha avuto dei problemi fisici. “Vintcent ha avuto un problema all’anca, per questo lo abbiamo tolto. Il resto sono stati cambi per dare energia, nessun problema fisico” ha concluso Quesada.

“Ci sarà un motivo se sono più alti del ranking, ma noi sappiamo essere dominanti anche contro squadre come queste. L’abbiamo fatto vedere per larghi tratti del match, ma riuscire a farlo due volte su due è la cosa importante” ha detto, invece, Michele Lamaro.