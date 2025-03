Sci nordico, svelato il nuovo programma dei Mondiali di venerdì 7 marzo

Lo spostamento della gara a squadre maschile di combinata nordica a domani porta ad una modifica generale del programma di venerdì 7 marzo dei Mondiali 2025 di sci nordico, in corso a Trondheim, in Norvegia, manifestazione che riguarda anche le discipline di sci di fondo e salto con gli sci.

Il comunicato ufficiale del Comitato Organizzatore: “La presenza di forti e persistenti raffiche di vento a Trondheim (Norvegia) ha costretto la FIS a posticipare la gara a squadre maschile di combinata nordica, in programma oggi, 6 marzo, ai Campionati Mondiali di sci nordico FIS. La tempesta di vento, che ha causato un’allerta arancione da parte delle autorità locali, aveva già ritardato il programma di gara per la giornata. Tuttavia, anche con un orario di inizio posticipato, le circostanze al trampolino di salto dell’Arena Granåsen non hanno fornito le condizioni di sicurezza necessarie per la gara degli atleti“.

Di seguito il programma aggiornato di domani, venerdì 7 marzo:

12.00 COMBINATA NORDICA – Team LH HS138 maschile

13.15 SCI DI FONDO – Staffetta 4 x 7.5 km femminile

15.30 COMBINATA NORDICA – Team 4×5 km maschile

16.30 SALTO CON GLI SCI – Individuale LH HS138 femminile

Resta in sospeso la decisione circa lo svolgimento delle qualificazioni dell’individuale LH HS138 maschile di salto con gli sci, originariamente programmate per venerdì 7 marzo alle ore 12.15. Un aggiornamento sarà fornito in seguito dal Comitato Organizzatore.