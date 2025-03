Sci di fondo, Barp chiude in anticipo il Mondiale: rebus compagno per Pellegrino nella Team Sprint

Brutte notizie per la Nazionale italiana impegnata a Trondheim nei Campionati Mondiali di sci di fondo 2025. Si chiude infatti anzitempo la rassegna iridata di Elia Barp, che lascerà la Norvegia e tornerà in Italia per degli accertamenti dopo aver accusato un malessere nel corso dello skiathlon maschile andato in scena nella giornata di sabato.

Il giovane azzurro, protagonista sin qui di una stagione abbastanza altalenante e con pochi acuti, aveva disputato una sola gara nella prima settimana del Mondiale chiudendo lo skiathlon in 53ma posizione con un distacco di 4’31” dal gruppo di testa che si è giocato le medaglie. Una prestazione estremamente negativa, dovuta a conti fatti anche da un problema di salute.

In accordo con la Commissione Medica della FISI, Barp abbandona dunque Trondheim e non prenderà parte alle gare previste nella seconda settimana della manifestazione. Il 22enne di Trichiana era forse il candidato principale ad essere schierato al fianco di Federico Pellegrino nella Team Sprint in classico di mercoledì 5 marzo e avrebbe quasi sicuramente partecipato alla staffetta maschile di venerdì.

Vedremo quale sarà la scelta del compagno di Pellegrino nella prova a coppie, in cui l’Italia potrebbe anche sognare di giocarsi qualcosa di importante alla luce dello stato di forma attuale del valdostano. In passato Francesco De Fabiani si è cimentato spesso in questo format, ma gli ultimi risultati non depongono a suo favore, anche se le alternative scarseggiano e non danno comunque grandi garanzie.