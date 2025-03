Sci alpino, termina la stagione del gigante: Marco Odermatt a Sun Valley vuole chiudere in bellezza

Si entra sempre più nel vivo delle battute conclusive delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025 in corso di svolgimento a Sun Valley (Idaho, Stati Uniti). Oggi, infatti, andrà in scena il gigante maschile, che andrà a concludere la stagione tra le porte larghe, con una gara che si annuncia combattuta ma, ovviamente, con un grande e inevitabile favorito.

Quale sarà il programma odierno? Il gigante maschile di Sun Valley vedrà la partenza della prima manche alle ore 16.30 italiane (le ore 09.30 locali) mentre la seconda scatterà alle ore 19.00. Cosa dovremo aspettarci dalla gara? In palio rimane solamente il semplice successo di tappa, dato che a livello di Sfera di Cristallo e Coppa di specialità tutto è già ampiamente deciso e definito.

Come arriviamo all’evento? Marco Odermatt ha già chiuso i conti nella graduatoria di gigante con 500 punti contro i 394 di Henrik Kristoffersen ed i 346 di Alexander Steen Olsen. Quarto Loic Meillard con 334, quinto Lucas Pinheiro Braathen con 291. Nella classifica generale il fuoriclasse svizzero ha dettato legge con 1641 punti contro i 1006 di Henrik Kristoffersen ed i 931 di Loic Meillard.

Per l’Italia arriva l’occasione per raddrizzare almeno in parte una annata che, per il momento, risulta complicata e con pochi sorrisi. Vedremo in azione Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer che proveranno a piazzare il colpo giusto proprio nell’ultima gara della stagione tra le porte larghe.