Sci alpino, il calendario delle ultime gare a Sun Valley: programma, orari, tv. Appuntamenti infrasettimanali

Ultima settimane di gare per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo un weekend dedicato alle prove veloci e dimezzato a causa del maltempo, che ha portato alla cancellazione delle discese, si disputeranno nei prossimi giorni i due giganti e i due slalom, con la chiusura definitiva giovedì 27 marzo.

Per l’Italia la gara più importante è decisamente il gigante femminile, dove Federica Brignone va a caccia della coppa di specialità. La valdostana deve recuperare venti punti alla neozelandese Alice Robinson e le basterà ottenere la sesta vittoria della sua stagione per portare a casa la sfera di cristallo.

Nel gigante maschile Marco Odermatt ha già chiuso i conti da tempo, mentre c’è ancora battaglia per le due coppe di slalom. In campo femminile sarà lotta soprattutto a due tra Zrinka Ljutic e Camille Rast, mentre tra gli uomini il duello è tra Henrik Kristoffersen e Loic Meillard, con un possibile inserimento di Clement Noel.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, la startlist dei giganti e degli slalom a Sun Valley, validi per le finali della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 (solo gigante femminile), Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO SUN VALLEY

Martedì 25 marzo

Ore 16.30 Prima manche gigante femminile Sun Valley – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

Ore 19.00 Seconda manche gigante femminile Sun Valley – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

Mercoledì 26 marzo

Ore 16.30 Prima manche gigante maschile Sun Valley – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1

Ore 19.00 Seconda manche gigante maschile Sun Valley – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1

Giovedì 27 marzo

Ore 16.00 Prima manche slalom femminile Sun Valley – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1

Ore 17.00 Prima manche slalom maschile Sun Valley – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1

Ore 19.00 Seconda manche slalom femminile Sun Valley – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1

Ore 20.00 Prima manche slalom maschile Sun Valley – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1

PROGRAMMA DISCESE SUN VALLEY: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (solo il gigante femminile) e Rai Sport HD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.