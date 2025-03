Scacchi, Europei 2025: si parte in Romania, bene gli italiani al via

Sono partiti gli Europei individuali di scacchi in Romania, e più precisamente a Eforie, sul Mar Nero, anche se l’esatta definizione del luogo in questione è Eforie Nord (unita nel 1966 a Eforie Sud, per rendere breve una storia un pochino più complessa). Sette i rappresentanti dell’Italia al via, dei quali avremo modo di discorrere tra breve. Capofila dei favoriti è il rumeno Bogdan-Daniel Deac, un ELO di 2692, fermato però subito sulla patta dal danese Nicolai Kistrup.

Vero è che, normalmente, le sorprese nella giornata d’apertura sono poche: per restare sulle prime 50 scacchiere c’è stata qualche patta inattesa, ma il colpo maggiore è dell’israeliano Roy Vagman, vittorioso sul tedesco Alexander Donchenko. Per il resto, come detto, ben poche le questioni da rimarcare.

Gli italiani al via sono sette, e sei di essi, Daniele Vocaturo, Francesco Sonis, Lorenzo Lodici, Luca Moroni, Sabino Brunello e Michele Godena, vincono tutti nel turno d’esordio. Rispettivi avversari l’inglese Koby Kalavannan, i serbi Mihailo Djokic e Ilija Stanojevic, il turco Huseyin Said Deveci, il polacco Pawel Brzezina e il tedesco Arthur Humbert. Per quanto riguarda invece Marina Brunello, si è trovata a dover subito sfidare un big, l’armeno Haik Martirosyan, che l’ha sconfitta. Di lei va inoltre detto che parteciperà anche agli Europei femminili in programma a Rodi dal 31 marzo.

Nella seconda giornata comincerà a vedersi qualche confronto con dell’interesse, anche se sarà il terzo turno a cominciare a mostrare per davvero le carte. Accoppiamenti degli italiani: Vocaturo-Samuel-Timotei Ghimpu (Romania), Godena-Szymon Gumularz (Polonia), Sonis-Jakob Leon Pajeken (Germania), Lodici-Marco Dobrikov (Germania), Moroni-Niels Willems (Francia), Sabino Brunello-Robert Kossobudzki (Polonia), Marina Brunello-Bosko Stefanovic (Serbia). Sono complessivamente ben 375 i partecipanti.

Regolamento: 90 minuti per le prime 40 mosse più 30 minuti per concludere con incremento di 30 secondi a mossa a partire dalla prima. I primi 20 classificati si qualificheranno per la World Cup 2025, uno dei tornei che comporta l’accesso al Torneo dei Candidati 2026. Il montepremi è di 92.000 euro, dei quali 20.000 vanno al vincitore, 15.000 al secondo, 10.000 al terzo. Premi speciali: 1.000 alla miglior donna (per confronto, saranno 10.000 quelli della prima agli Europei femminili di Rodi), al miglior Under 18, al miglior Over 50 e al miglior giocatore rumeno.