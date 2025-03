Scacchi: Italia, il celebre RB Ramesh è il nuovo ct azzurro

La Federazione Scacchistica Italiana ha comunicato il nome del nuovo commissario tecnico che guiderà la Nazionale Open nei prossimi due anni. E il nome è di quelli pesantissimi: Ramachandran Ramesh, noto a tutti come RB Ramesh, coach indiano di fama mondiale.

48 anni, di Chennai, Ramesh è tra i più famosi allenatori al mondo. Da lui sono passati numerosissimi grandi talenti degli scacchi indiani, tra cui i più famosi sono senz’altro i due Rameshbabu, Praggnanandhaa (che di recente ha trionfato al supertorneo di Wijk aan Zee) e la sorella Vaishali. Dal 2008 ha fondato una sua accademia scacchistica proprio a Chennai. Succede a Loek van Wely, l’olandese che ha guidato l’Italia nelle ultime grandi manifestazioni con risultati spesso di buon livello.

Molto celebrati sono i suoi due libri più famosi, “Fundamental Chess: Logical Decision Making” e “Improve your Chess Calculation”, pubblicati in Italia da Le Due Torri come “Logica scacchistica vincente” e “Calcolo scacchistico vincente”.

Un colpo, questo, davvero non da poco per l’Italia, che annuncia anche altre novità nel prossimo futuro. RB Ramesh, inoltre, ha trascinato India 2 (il secondo team indiano, se di secondo team si può parlare con la forza di gioco che ha il Paese) al bronzo alle Olimpiadi scacchistiche organizzate nella sua città, davanti anche ala prima squadra indiana. I membri del team erano, oltre a Praggnanandhaa, Gukesh Dommaraju, diventato Campione del Mondo a 18 anni pochi mesi fa, Nihal Sarin, attualmente nei primi 50 al mondo, Adhiban Baskaran, già 38 del ranking FIDE nel 2019, e Raunak Sadhwani, oggi 59 della classifica, ma 48 a gennaio e comunque con prospettive solo buone. Ora, per Ramesh, il compito di portare più in alto un’Italia già ricca di nomi importanti, con almeno un quartetto ormai consolidato con Daniele Vocaturo da numero 1 e Luca Moroni, Francesco Sonis e Lorenzo Lodici a brevissima distanza.