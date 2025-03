Scacchi, Europei 2025: Sabino Brunello e Lodici nel gruppo a punteggio pieno

Si è chiusa la seconda giornata degli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Eforia, in Romania (Eforia Nord, più precisamente). Al termine di questa, sono 48 i giocatori che possono dire di aver messo a segno due vittorie nei primi due turni, fatto che fa capire come ancora sia molto presto per determinare chi possa vincere il torneo e, per larga misura, chi no. Va chiaramente rimarcato che si gareggia su undici giornate.

Tra i 48 citati ci sono due italiani, vale a dire Lorenzo Lodici e Sabino Brunello. Il primo batte praticamente per sfinimento il tedesco Marco Dobrikov, che cade in un finale abbastanza inusuale di Torre, Cavallo e pedone (Lodici, con il Bianco) contro Torre e Alfiere (Dobrikov, con il Nero). Dopo 112 mosse il primo errore del tedesco, Lodici lo grazia, ma alla 116a e 117a arrivano le due inesattezze che consentono all’italiano di portare il pedone f a Donna: vittoria dopo 126, lunghissimi tratti. Per quanto riguarda Brunello, partita assai caotica con il polacco Robert Kossobudzki, che con il Nero e in ristrettezze di tempo di entrambi tenta di aprire una posizione che non andava aperta perdendo in malo modo un pezzo e abbandonando dopo 36 mosse. Vince anche Marina Brunello, ed è la sua prima vittoria nella manifestazione quella che coglie contro il serbo Bosko Stefanovic. In buona sostanza, in famiglia è festa quest’oggi.

Tutti gli altri italiani che ieri avevano vinto oggi chiudono il loro confronto con la patta. Parliamo all’atto pratico di Daniele Vocaturo, Michele Godena, Francesco Sonis e Luca Moroni, fermati rispettivamente dal rumeno Samuel-Timotei Ghimpu, dal polacco Szymon Gumularz, dal tedesco Jakob Leon Pajeken e dal francese Niels Willems. Per tutti loro lo score è comunque invitante nel complesso: 1,5/2, il che li lascia dentro vari tipi di corse. Naturalmente va ricordato che i primi 20 accedono alla World Cup, ed è un obiettivo certamente assai ambito.

Per quanto riguarda i confronti di domani, complicato il compito di Sabino Brunello contro l’azero Mahammad Muradli, mentre Lorenzo Lodici ha un confronto da cui può ricavare più di qualcosa con l’ucraino Roman Dehtiarov. Questo invece il quadro degli italiani a 1,5: Godena-Yuriy Kuzubov (Ucraina), Vocaturo-Sanjin Culum (Bosnia ed Erzegovina), Sonis-Pawel Sowinski (Polonia), Moroni-Jakub Fus (Polonia). Marina Brunello, a quota 1, ha invece in sorte il rumeno Robert-Daniel Pisu.