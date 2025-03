Rugby: in Serie A elite vittorie per Viadana, Rovigo e Mogliano

Si sono disputati oggi tre incontri del massimo campionato italiano di rugby e in campo sono scese le prime tre della classifica. La leader Viadana è andata in scena a Roma contro la Lazio, mentre il Rovigo ospitava i Lyons Piacenza e il Petrarca Padova era impegnato in casa nel derby veneto contro Mogliano. Ecco come è andata.

Terza sconfitta consecutiva per i Campioni d’Italia in carica del Petrarca, che cadono all’ultimo minuto davanti al pubblico di casa, cedendo al Mogliano Veneto Rugby per 31-32, con un piazzato di Ferrarina decidere il match. Viadna ha conquistato la settima vittoria consecutiva andando ad espugnare il campo di casa della Lazio, che ha lottato per tutti gli ottanta minuti conquistando due punti di bonus. 29-36 il finale a favore del Viadana, che ha mantenuto inalterato il vantaggio di quattro lunghezze sulla Femi-CZ Rovigo, vittoriosa in casa per 37-7 contro i Sitav Lyons in un match mai realmente in discussione.

Serie A Elite Maschile – XIV giornata

Femi-CZ Rovigo v Sitav Lyons 37-7

Petrarca Rugby v Mogliano Veneto Rugby 31-32

Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970 29-36

HBS Colorno v Valorugby Emilia

Rangers Vicenza v Fiamme Oro Rugby

Serie A Elite Maschile – Classifica

Rugby Viadana 1970 punti 60; Femi-CZ Rovigo 56; Petrarca Rugby 47; Valorugby Emilia 42; Fiamme Oro Rugby 38; Mogliano Veneto Rugby 29; HBS Colorno 25; Rangers Vicenza e Sitav Lyons 19; Lazio Rugby 1927 7