Ranking UCI (25 marzo): scalata strepitosa di Filippo Ganna! Bene Milan, Italia solida

L’Italia ha conservato il quarto posto nel ranking UCI per Nazioni, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il Bel Paese ha conservato in piazzamento in virtù degli ottimi risultati ottenuti alla Milano-Sanremo, tra cui spicca la seconda piazza di Filippo Ganna. La nostra Nazionale può fare affidamento su 12.869,53 punti, rimanendo così davanti ai Paesi Bassi (12.561,29) e alle spalle di Belgio (21.185,72), Slovenia (17.293,14) e Spagna (15.350,43).

Filippo Ganna si è reso protagonista di una prestazione memorabile alla Classicissima di Primavera e ha scalato ben 18 posizioni, issandosi al 18mo posto. Il piemontese è il secondo italiano in graduatoria, alle spalle di Jonathan Milan (13mo, ha guadagnato una piazza rispetto alla scorsa settimana). Antonio Tiberi 27mo (-1 rispetto all’ultimo aggiornamento), Giulio Ciccone 38mo (+2), Diego Ulissi 54mo (-4), Matteo Trentin ha recuperato 18 posizioni con la top-10 di sabato ed è 86mo dietro a Christian Scaroni (81mo, +2).

Lo sloveno Tadej Pogacar svetta sempre nella classifica generale con oltre settemila punti di vantaggio sul più immediato inseguitore: il belga Remco Evenepoel e l’olandese Mathieu van der Poel (vincitore alla Milano-Sanremo) hanno scavalcato l’altro belga Jasper Philipsen. Il resto della top-10 è invariato con nell’ordine lo svizzero Marc Hirschi, l’australiano Ben O’Connor, lo sloveno Primoz Roglic, l’eritreo Biniam Girmay, il danese Jonas Vingegaard e lo spagnolo Enric Mas.

RANKING UCI (25 MARZO)

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 12.080

2. Remco Evenepoel (Belgio) 5.064

3. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 4.923

4. Jasper Philipsen (Belgio) 4.200

5. Marc Hirschi (Svizzera) 3.514

6. Ben O’Connor (Australia) 3.479,81

7. Primoz Roglic (Slovenia) 3.391

8. Biniam Girmay (Eritrea) 3.290

9. Jonas Vingegaard (Danimarca) 2.996,57

10. Enric Mas (Spagna) 2.842

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

13. Jonathan Milan 2.527,86

18. Filippo Ganna 2.342,67

27. Antonio Tiberi 1.999

38. Giulio Ciccone 1.628

54. Diego Ulissi 1.349

81. Christian Scaroni 1.025

86. Matteo Trentin 1.008

88. Luca Mozzato 990

93. Lorenzo Fortunato 942

107. Alberto Bettiol 864

109. Vincenzo Albanese 854,5

111. Edoardo Zambanini 844

125. Giulio Pellizzari 784

144. Filippo Zana 751,14

172. Edoardo Affini 586,57

173. Davide Piganzoli 581

179. Matteo Moschetti 567

188. Filippo Baroncini 539,43

198. Simone Velasco 419

200. Giovanni Aleotti 501

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 21.185,72

2. Slovenia 17.293,14

3. Spagna 15.350,43

4. Italia 12.869,53

5. Paesi Bassi 12.561,29

6. Danimarca 11.636,76

7. Francia 11.558,85

8. Australia 11.094,19

9. Gran Bretagna 10.917,86

10. USA 9.694,49