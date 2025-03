Quando torna Matteo Berrettini? Il calendario dei prossimi tornei: arriva la terra rossa

Matteo Berrettini ha offerto delle ottime prestazioni al Masters 1000 di Miami, battendo l’australiano Alex de Minaur e poi giocandosela alla pari con il padrone di casa Taylor Fritz. Il tennista italiano ha alzato il proprio livello di gioco sul cemento statunitense e sembra essere sulla strada giusta per poter puntare nuovamente ai vertici del panorama internazionale.

Il finalista di Wimbledon 2021 si è virtualmente issato al 27mo posto nel ranking ATP, ha dimostrato di poter tenere testa al numero 4 del mondo e ora guarda con ottimismo ai prossimi impegni agonistici. Quando ritornerà in campo Matteo Berrettini? Quali saranno i prossimi tornei a cui prenderà parte e in cui cercherà di ottenere un risultato di lusso?

Matteo Berrettini disputerà il Masters 1000 di Montecarlo, in programma dal 6 al 13 aprile sulla terra rossa del Principato. Ci sarà dunque un cambio di superficie dopo il primo trimestre sul cemento e indubbiamente non sarà un favore per il romano, che si è iscritto anche al torneo ATP 500 di Monaco, previsto dal 14 al 20 aprile sul mattone tritato tedesco.

L’azzurro ha messo in calendario anche il Masters 1000 di Madrid, previsto dal 23 aprile al 4 maggio. Nella capitale spagnola si scalderanno i motori in vista di uno degli appuntamenti più importanti di questa prima parte di stagione: gli Internazionali d’Italia, previsti al Foro Italico di Roma dal 7 al 18 maggio. Sarà l’evento di casa per Matteo Berrettini, che si lancerà così verso il Roland Garros, secondo Slam dell’anno che scatterà il 25 maggio a Parigi.

CALENDARIO PROSSIMI TORNEI MATTEO BERRETTINI

6-13 aprile Masters 1000 Montecarlo

14-20 aprile ATP 500 Monaco

23 aprile-4 maggio Masters 1000 Madrid

7-18 maggio Masters 1000 Roma