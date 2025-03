Quando gareggia Zaynab Dosso oggi ai Mondiali indoor di atletica: orari semifinale e finale, tv, streaming

Zaynab Dosso sarà una delle vedette questo pomeriggio nei Mondiali indoor di atletica leggera, di scena a Nanchino (Cina). L’azzurra, impegnata nella nottata italiana nelle batterie dei 60 piani ha fatto vedere le sue qualità di straordinaria agonista, ricordando il titolo continentale vinto recentemente e il desiderio sarà quello di riconfermarsi.

Dosso ha superato il turno col miglior tempo della mattinata asiatica e la rivedremo dunque in azione nelle semifinali del day-2 di questa rassegna iridata, fissate alle ore 13.15 italiane. Vedremo se le avversarie più attese sapranno salire di colpi e se il loro incedere sia stato controllato proprio per “esplodere” quando conta.

Si può pensare alla giamaicana Jodean Williams, alla lussemburghese Patrizia van der Weken, alla neozelandese Zoe Hobbs, alla statunitense Mikiah Brisco, alla svizzera Mujinga Kambundji e alla polacca Ewa Swoboda. In caso di conquista del pass per l’atto conclusivo, l’azzurra affronterà oggi stesso la prova per il titolo mondiale dalle 14.18 nostrane.

La copertura televisiva della seconda giornata dei Mondiali 2025 di atletica leggera indoor, a Nanchino (Cina), sarà garantita dai canali della Rai. Nel caso specifico dei 60 metri di Zaynab Dosso, le semifinali saranno trasmesse da RaiSport HD, mentre la finale da Rai 2 HD. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ZAYNAB DOSSO MONDIALI ATLETICA INDOOR 2025

13.15 60 metri femminile, semifinali a Nanchino (Cina) – Diretta tv su RaiSport HD.

14.18 60 metri femminile, finale a Nanchino (Cina) – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA ZAYNAB DOSSO MONDIALI ATLETICA INDOOR 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD dalle ore 13.00 alle ore 13.30, gratis e in chiaro; Rai 2 dalle 13.30 fino alla conclusione.

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport