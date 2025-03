Florian Schieder secondo nella prova di Sun Valley. Paris non spinge

Dopo la cancellazione di ieri, finalmente oggi si è potuto svolgere regolarmente la prova di discesa della finali di Coppa del Mondo a Sun Valley. Il miglior tempo lo ha firmato lo svizzero Alexis Monney, che ha fermato il cronometro sull’1’24”29, confermandosi uno dei favoriti nell’ultima discesa della stagione.

Alle sue spalle, però, c’è un ottimo Florian Schieder, che ha perso oltre quattro decimi nell’ultimo intermedio, andando a concludere a 14 centesimi dalla vetta. Terzo posto per l’austriaco Daniel Hemetsberger, staccato di 25 centesimi, che ha preceduto il finlandese Elian Lehto (+0.33), quarto ma con un salto di porta.

Quinta posizione per il francese Nils Allegre (+0.34), che ha preceduto l’americano Ryan Cochran-Siegle (+0.35), lo svizzero Stefan Rogentin (+0.55) e l’austriaco Vincent Kriechmayr (+0.78), ottavo ma anche lui con un salto di porta. Completano la Top-10 l’austriaco Stefan Babinsky (+0.85) e lo svizzero Loic Meillard (+0.92).

Diciassettesimo posto per Dominik Paris (+1.63), che non ha certamente spinto in questa unica prova in vista di un weekend con il doppio impegno. Si sono gestiti anche i due rivali per la coppa di specialità: Marco Odermatt è addirittura ventesimo a 1.98, mentre un po’ meglio ha fatto Franjo Von Allmen (13°, +1.31).