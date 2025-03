Perché Sinner è costretto a giocare l’ATP di Amburgo: che cos’è la regola dei 500

Jannik Sinner giocherà l’ATP 500 di Amburgo, inserito in calendario nella settimana che intercorre tra gli Internazionali d’Italia ed il Roland Garros di tennis: l’azzurro non potrà giocare fino a domenica 4 maggio a causa dei tre mesi di squalifica in seguito al caso Clostebol.

L’azzurro, a causa della squalifica, dovrà contare tre zeri nel proprio ruolino di marcia nel ranking ATP, non potendo prendere parte ai Masters 1000 obbligatori di Indian Wells, Miami e Madrid, dovendo in pratica fare classifica con tre tornei in meno rispetto a tutti i rivali diretti.

Per il regolamento ATP i primi 30 della classifica mondiale dell’anno precedente (per il 2025 vale il ranking dell’11 novembre 2024), innanzitutto hanno l’obbligo di prendere parte a tutti i Masters 1000 stagionali (otto, non viene considerato Montecarlo) ed alle Nitto ATP Finals, se qualificati.

Inoltre, i giocatori inseriti nella top 30 dell’anno precedente devono partecipare anche ad almeno 5 tornei di categoria ATP 500, uno dei quali deve essere giocato dopo gli US Open: fa eccezione il Masters 1000 di Montecarlo, che viene considerato alla stregua di un ATP 500.

Sinner in stagione, prima della squalifica, ha disputato soltanto gli Australian Open, e per evitare di incappare in un altro zero in classifica è stato obbligato a giocare ad Amburgo: dal 5 maggio fino a fine anno, infatti, sono presenti in calendario soltanto 5 settimane in cui sono previsti tornei di categoria ATP 500.

Dopo il torneo tedesco, programmato dal 18 al 24 maggio, infatti, si disputeranno i 500 ad Halle ed al Queen’s dal 16 al 22 giugno, a Washington dal 21 al 27 luglio, a Tokyo e Pechino tra il 24 settembre ed il 1° ottobre (dopo gli US Open) ed a Basilea e Vienna dal 20 al 26 ottobre (sempre dopo gli US Open).