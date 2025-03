Paola Egonu e Tijana Boskovic daranno vita a un pirotecnico duello nei quarti di finale della Champions League di volley femminile: l’azzurra sarà chiamata a trascinare Milano, la serba difenderà i colori dell’Eczacibasi Istanbul. Si incomincia questa sera (ore 20.30) con l’andata di fronte al pubblico dell’Allianz Cloud, mentre settimana prossima si disputerà il ritorno nella fornace del Burhan Felek Salonu nella metropoli turca. In palio la qualificazione alla semifinale da disputare probabilmente contro Conegliano, detentrice del trofeo e grande favorita nel testa a testa con le polacche del Developres Resovia.

Lo scontro diretto tra i due opposti è da anni uno dei temi caldi dell’universo pallavolistico ed è sempre stato visto come il confronto tra le due giocatrici più forti del mondo, anche se nelle ultime due stagione si è inserita in maniera perentoria la bomber turca Melissa Vargas. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stata proprio Paola Egonu a travolgere le due grandi rivali tra quarti di finale e semifinale (ovviamente è stata tutta l’Italia a primeggiare, visto che parliamo di uno sport di squadra), prima di dettare legge anche nell’atto conclusivo contro gli USA meritandosi la medaglia d’oro e il premio di MVP dei Giochi.

Nella passata stagione le due rivali non si erano incrociate nella fase calda della massima competizione europea, visto che l’Eczacibasi era stato battuto da Conegliano in semifinale (dopo aver sudato contro Scandicci) e Milano era riuscita a spingersi fino all’atto conclusivo, perdendo poi contro le scatenate Pantere. Memorabili i grandi duelli con le Nazionali, con due finali al fulmicotone come quelle dei Mondiali 2019 (vinta dalle balcaniche) e degli Europei 2021 (successo delle azzurre). Egonu e Boskovic si sono fronteggiate anche nelle competizioni turche, visto che la veneta ha indossato la maglia del VakifBank Istanbul nel 2022-2023 vincendo la Champions League.

Sarà una delle ultime uscite di Tijana Boskovic con questi colori: dopo dieci lunghissime stagioni ha infatti deciso di lasciare questo club e di accasarsi proprio al VakifBank di Giovanni Guidetti accettando un’offerta faraonica (si parla di 2,5 milioni di euro a stagione). Paola Egonu era stata corteggiata durante l’autunno e si era parlato di un suo possibile addio a Milano, ma ha poi deciso di restare nel capoluogo meneghino per provare a vincere qualcosa di importante, impresa ancora non riuscita da quando è approdata in questa società (Conegliano si è presa tutto).

Questa sera Paola Egonu sarà affiancata dalle schiacciatrici Myriam Sylla e Nika Daalderop, giocherà sotto la regia di Alessia Orro e avrà come centrale Anna Danesi: in campo ci saranno quattro Campionesse Olimpiche, desiderose di ottenere un risultato importante in vista del durissimo incontro di ritorno. Boskovic, MVP degli ultimi due Mondiali, sarà supportata da altre giocatrici di rango come le schiacciatrici Kathryn Plummer e Hande Baladin, le centrali Sinead Jack-Kisal e Dana Rettke. Chi dimostrerà di essere la giocatrice più forte del mondo? Testa a testa tra Boskovic ed Egonu, mentre Melissa Vargas guiderà il Fenerbahce contro il VakifBank in un altro quarto di finale.