Pagelle Tirreno-Adriatico 2025: Filippo Ganna mostruoso. Tiberi e Milan convincono

PAGELLE PRIMA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2025

Filippo Ganna, voto 10: si era preparato al meglio per questo inizio di stagione e lo ha dimostrato oggi, con una cronometro devastante, che riscatta la delusione dell’anno scorso. Il campione d’Italia ad oltre 56 km/h di media domina in lungo e in largo, sbriciolando la resistenza degli avversari. La condizione, in vista delle Classiche, è eccezionale: può farci sognare.

Juan Ayuso, voto 8,5: se anche a cronometro va così forte, in salita potrebbe fare davvero paura. L’anno scorso vinse addirittura a Lido di Camaiore, oggi è secondo alle spalle di un Ganna inarrivabile. Era il favorito per la classifica generale, adesso ancora di più.

Antonio Tiberi, voto 8: chi ben comincia… Il laziale della Bahrain-Victorious tira fuori una super cronometro chiudendo quarto, a soli sei secondi da Ayuso. Sarà lui il rivale dello spagnolo per la classifica generale?

Jonathan Milan, voto 8: questa cronometro è adattissima alle sue caratteristiche da inseguitore. Il velocista della Lidl-Trek trova un’altra super performance come quella dell’anno scorso, questa volta è quinto.

Johan Price-Pejtersen, voto 8: ce lo si aspettava ad alti livelli da tempo, ma il passaggio da professionista non è stato fortunato dopo i trionfi a livello giovanile a cronometro. Per lunghi tratti sogna la vittoria, trovandosi al comando della corsa, poi deve accontentarsi della terza piazza.

Thomas Pidcock, voto 5: ci si aspettava tanto dal britannico della Q36.5 Pro Cycling Team soprattutto in chiave classifica generale, ma avrebbe dovuto approfittare della cronometro odierna per portarsi avanti in vista delle salite. Invece perde più di un minuto da Ganna ed oltre 40 secondi da Ayuso.