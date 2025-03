Pagelle slalom Are 2025: Marta Rossetti vale le migliori al mondo; Shiffrin troppo prudente

PAGELLE SLALOM ARE

Domenica 9 marzo 2025

KATHARINA TRUPPE 9: vince quasi a sorpresa. Sfrutta il passo falso di Mikaela Shiffrin e le imprecisioni di chi la precede. Lei è brava a non mancare il colpo. Impeccabile nella seconda manche. Non fa il miglior tempo ma fa il massimo e va a centrare un successo di prestigio. Il primo della carriera. Tutto splendido.

KATHARINA LIENSBERGER 8: manca il successo per appena 5 centesimi e sa perfettamente che quel gap arriva tutto dalla seconda manche nella quale non ha saputo rispondere a Truppe. Ad ogni modo sa che il peggio è alle spalle e sta ritrovando la continuità che le è mancata per troppo tempo.

MIKAELA SHIFFRIN 6.5: una media tra il 9 della prima manche e il 4 della seconda. Occasione per arrivare a 101 sprecata completamente dalla statunitense. Aveva un ampio margine a metà gara e lo dilapida con una seconda parte di gara completamente sottotono. Sempre in difesa, mai in attacco. Non da Shiffrin. Una prudenza che non ha un motivo…

ANNA SWENN LARSSON 6.5: ribaltiamo completamente il discorso di Shiffrin. La padrona di casa, invece, è lenta e imprecisa nella prima manche, mentre nella seconda rimonta in maniera eccellente. Chiude quarta a 3 soli centesimi dal podio ed a 22 dalla vittoria. Se si fosse svegliata prima…

MARTA ROSSETTI 7.5: finalmente! Questa è la Rossetti che vogliamo! Dopo tante gare con troppi errori assortiti, la nostra portacolori mostra la versione migliore di sé. Nella seconda manche incanta. Anzi è la migliore. Miglior tempo assoluto e numerose posizioni recuperate. Chiude ottava a 81 centesimi dalla vittoria. Deve assolutamente ripartire da qui. Nella prossima stagione può rivaleggiare con le migliori: deve solo volerlo.

ZRINKA LJUTIC 5: male nella prima manche con un errore nel finale. Poco meglio nella seconda parte di gara. Chiude al decimo posto a 98 centesimi e non tiene fede alle previsioni che la vedeva tra le favorite della gara sulle nevi svedesi.

CAMILLE RAST 5: discorso pressoché simile a Ljutic. Nella prima manche sbaglia tutto quello che può sbagliare e accusa oltre un secondo e mezzo da Shiffrin. Nella seconda discesa prova a rimontare ma non va oltre la 11a posizione.

LARA COLTURI 5: anche nel caso della rappresentante dell’Albania giornata opaca. Non ingrana mai la giusta marcia e chiude 12a a 1.18 da Truppe. Prova incolore per una sciatrice che può fare molto meglio tra i pali stretti…