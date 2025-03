Strade Bianche femminile 2025: Demi Vollering domina a Siena, splendida seconda van der Breggen. Italia lontana

In attesa degli uomini lo spettacolo dello sterrato è andato già in scena in mattinata con l’edizione numero 11 della Strade Bianche al femminile. A dominare in Piazza del Campo è stata Demi Vollering, la favoritissima: per lei secondo successo dopo quello del 2023, vittoria numero 47 della carriera.

La corsa, di 136 chilometri con tredici tratti di sterrato, si è decisa nella seconda metà di gara, quella più intensa. In casa Italia non è riuscita a tenere il passo Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), mentre davanti le neerlandesi hanno fatto il vuoto. Con Vollering un nome noto, ma sconosciuto nelle ultime stagioni: Anna van der Breggen, tornata a correre in questa stagione dopo che aveva appeso la bicicletta al chiodo passando a fare la direttrice sportiva.

La veterana ha provato a dare filo da torcere alla sua erede, ma sullo strappo conclusivo l’atleta della FDJ – SUEZ è riuscita a staccare il fenomeno della SD Worx – Protime.

Alle loro spalle il vuoto: 1’48” per la prima delle umane, una rediviva Pauline Ferrand-Prévot (Visma | Lease a Bike), fuoriclasse della mountain bike e vincitrice del Mondiale su strada nel lontanissimo 2014. Poi l’altra francese Juliette Labous e la spagnola Mavi García. Azzurre praticamente fuori dal clou della corsa.