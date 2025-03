Orari prove libere e qualifiche Sprint GP Cina 2025 F1: dove vederle in tv e streaming

Nel corso della notte italiana in arrivo prenderà il via ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Ci attende subito una tappa di capitale importanza. Non solo vivremo la prima delle sei Sprint Race del calendario ma, anche e soprattutto, ci attende una tre-giorni che ci dirà se quanto abbiamo visto nella gara d’esordio sarà confermato, o meno.

Il venerdì sul tracciato di Shanghai scatterà alle ore 04.30 italiane per la prima ora di lavoro in pista. Una sessione che diventerà subito fondamentale per trovare il giusto bilanciamento della vettura dato che, alle ore 08.30, sarà già ora di Sprint Qualifying, per andare a definire lo schieramento di partenza della gara su distanza ridotta che si correrà sabato alle ore 04.00.

Come detto, la tappa cinese ci farà capire se McLaren sarà dominante come in Australia. Il tracciato di Shanghai prevede diversi curvoni ad alta velocità e lunghi rettilinei, mentre la pista di Melbourne prevedeva curve lente e chicane che spezzavano il ritmo. Siamo solo al secondo appuntamento dei 24 previsti, ma la soglia di attenzione dev’essere già massima nella lunga battaglia tra McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio della Cina sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 digitale terrestre) sarà disponibile live ed in chiaro la Sprint Qualifying. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e tv8.it (per il palinsesto del canale). OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP CINA 2025 F1 (orari italiani)

Venerdì 21 marzo

Ore 04.30-05.30 Prove libere

Ore 08.30-09.14 Sprint Qualifying

PROGRAMMA GP CINA: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: TV8 (125 di Sky e 8 dgt) in chiaro, quindi Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it (per la Sprint Qualifying)

Diretta scritta: OA Sport