NBA, i risultati della notte (30 marzo): Lakers da spettacolo, OKC dice 62

Sette le partite disputate nell’ultima notte NBA, che se di fatto non modifica le questioni playoff e play-in ad Est (lì c’è solo da determinare chi va dove), se non altro ha l’effetto di mettere altro pepe nelle varie corse che sono di scena a Ovest. Ma andiamo a vedere la questione nel dettaglio.

Gli Orlando Magic (36-39), con 24 punti di Paolo Banchero e 21 di Franz Wagner, travolgono per 121-91 i Sacramento Kings (36-38) in un confronto a senso unico fin dal primo quarto. Per gli sconfitti 21 di DeMar DeRozan, per i vincitori settimo posto temporaneo a Est. I Brooklyn Nets (24-51), che poco ormai hanno da chiedere all’annata, vincono per 112-115 sui Washington Wizards (16-58) con 20 di Jalen Wilson (dalla panchina) e Tyrese Martin da una parte e altrettanti di Colby Jones (sempre dalla panchina) e AJ Johnson dall’altra.

Roboante 95-118 per i Miami Heat (33-41) sui Philadelphia 76ers (23-51), con quarta vittoria consecutiva da una parte e settima sconfitta di fila dall’altra. 30 i punti di Tyler Herro e 20 quelli di Alec Burks per gli Heat, 19 con 10 assist per Jared Butler dall’altra. Quanto ai Boston Celtics (55-18), ottava vittoria di fila per gli ormai campioni dell’Atlantic Division sui San Antonio Spurs (31-42) con 29, 10 rimbalzi e 8 assist di Jayson Tatum (che, dunque, sfiora la tripla doppia) nonostante la rotazione ridotta all’osso, a otto. Per gli Spurs 23 dalla panchina di Keldon Johnson.

Nono successo in fila per gli Oklahoma City Thunder (62-12), che forse non arriveranno a 70, ma ci andranno vicinissimi. Intanto c’è il 132-111 sugli Indiana Pacers (43-31), con il solito Shai Gilgeous-Alexander che colpisce scrivendo 33-7-8 sul tabellino. Per i Pacers il massimo, tra i 7 in doppia cifra, è dato dai 18 di Tyrese Haliburton. Spettacolo per i Los Angeles Lakers (45-29) nel 127-134 sui Memphis Grizzlies (44-30). Per la prima volta nella storia un trio realizza almeno 25 punti, 5 assist, 5 rimbalzi e 2 triple in una singola partita: parliamo di LeBron James (25-6-8), Luka Doncic (29-8-9) e Austin Reaves (31-7-8). Eppure i Grizzlies il colpo lo sfiorano grazie ai 29 di Desmond Bane, ai 24 di Jaren Jackson Jr. e a un 22-8-10 di Ja Morant. La spuntano infine nel finale i Dallas Mavericks (37-38) con sette uomini in doppia cifra per il 119-120 sui Chicago Bulls (33-41): 20 i punti di Klay Thompson e 19 quelli di PJ Washington da una parte, dall’altra non bastano i 28 di Matas Buzelis e i 25 a testa di Nikola Vucevic e Coby White.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

