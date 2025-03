NBA, i risultati della notte (3 marzo): Vincono ancora CAVS e Oklahoma, i Lakers battono i Clippers

Si conclude un’altra giornata della regular season di NBA 2024-2025. Nella notte ci sono state ben 9 partite, ma la giornata si è aperta ieri sera con il successo dei Boston Celtics (43-18) sui Denver Nuggets (39-22) con un punteggio di 110-103. Non è bastata per i Nuggets la doppia doppia di Jokic da 2o punti e i 14 rimbalzi ed i 26 punti di Jamal Murray.

Continuano la loro striscia positiva i Cleveland Cavaliers (50-10) che battono 133-129, al termine di un overtime, i Portland Trail Blazers (27-34) grazie ad un De’Andre Hunter da 32 punti. I CAVS ottengono così la decima vittoria consecutiva, blindando il primo posto ad Est. Vittoria anche per gli Indiana Pacers (34-25) che sconfiggono 127-112 i Chicago Bulls (24-37). Grazie alle prestazioni di Pascal Siakam (2o punti) e di Aaron Nesmith (27 punti) i Pacers continuano ad essere in zona playoff.

Altro overtime disputato tra Miami Heat (28-31) e i New York Knicks (40-20) che termina con la vittoria della squadra in trasferta 112-116. Terza vittoria consecutiva dei Knicks trasscinati dai 31 punti di Jalen Brunson e dai 23 di OG Anunoby. Vittoria esterna anche per i Toronto Raptors (19-42) che espugnano 102-104 il campo degli Orlando Magic (29-33) nonostante i 25 punti di Franz Wagner. Terza sconfitta consecutiva per Orlando che rimane nella finestra play-in.

Ancora un successo per gli Oklahoma City Thunder (49-11) che vincono 132-146 a San Antonio contro gli Spurs (25-34). Con i 41 punti di Jalen Williams e i 31 di Shai Gilgeous-Alexander, OKC rimane da sola in testa ad Ovest. Quarta vittoria in cinque partite per i New Orleans Pelicans (17-44) che battono 121-128 in trasferta gli Utah Jazz (15-45). Zion Willliamson si dimostra in crescita costante ed anche questa notte mette a referto 24 punti.

Il derby di Los Angeles tra Lakers (38-21) e Clippers (32-28) è stato vinto dalla squadra di Lebron James che ottiene il sesto successo consecutivo e risale la classifica fino al secondo posto. Luka Doncic firma una prestazione da 29 punti, dimostrando la sua importanza nella rimonta in classifica dei Lakers. L’ultimo match della notte ha premiato i Minnesota Timberwolves (33-29), vincenti 98-116 sul campo dei Phoenix Suns grazie ai 44 punti di Anthony Edwards.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

