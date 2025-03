NBA, i risultati della notte (1 marzo): Jokic affonda i Pistons, Doncic e LeBron scacciano i Clippers

Si sono disputati questa notte ben dieci incontri dell’NBA, con diversi big match d’alta classifica. A iniziare da Detroit Pistons-Denver Nuggets, passando per Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder, fino ad arrivare all’affascinante Boston Celtics-Cleveland Cavaliers. E senza dimenticare il derby di Los Angeles tra Lakers e Clippers. Ecco come è andata.

Si ferma la striscia di vittorie dei Detroit Pistons che cedono ai Denver Nuggets per 119-134. Match praticamente sempre in mano a Denver, con i Pistons che restano in partita il primo tempo, ma nella ripresa vengono travolti dalla furia di Nikola Jokic, che chiude con l’ennesima tripla doppia della sua carriera con 23 punti, 17 rimbalzi e 15 assist; cui si aggiungono i 31 punti di Jamal Murray. Successo esterno anche ad Atlanta, dove gli Hawks cedono 119-135 agli Oklahoma City Thunder. I dominatori della Western Conference si confermano la squadra da battere, guidando per 48 minuti la sfida e imponendosi anche grazie ai 31 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander.

Cadono in casa i Boston Celtics, superati dai Cleveland Cavaliers per 116-123. Vittoria in rimonta per i Cavs dopo un avvio da incubo che li vede sul -22 dopo una manciata di minuti del primo quarto. Ma poi una serata che sembra già segnata cambia copione e servono due quarti e mezzo a Cleveland per chiudere il gap, con gli ospiti che nell’ultimo periodo la chiudono, guidati dai 41 punti di Donovan Mitchell. Per Boston, invece, non basta la prova di Jayson Tatum che sfiora la tripla doppia con 46 punti, 16 rimbalzi e 9 assist. Successo esterno anche per i New York Knicks che espugnano il campo dei Memphis Grizzlies per 113-114. E fa male ai Grizzlies, per quasi tutto il match in vantaggio, con i 25 punti di Ja Morant, ma a 5” dalla fine, con Memphis avanti di due, palla sul lato sinistro a OG Anunoby che piazza la tripla della vittoria.

Quinto successo consecutivo per i Los Angeles Lakers che si impongono nel derby contro i Los Angeles Clippers per 106-102. Partono meglio i Clippers, che guidano tutto il primo quarto, ma poi i Lakers cambiano ritmo e seppur senza riuscire a chiuderla in anticipo fanno la parte della lepre fino alla sirena. E, tanto per cambiare, la vittoria arriva sull’asse Luka Dončić e LeBron James, col primo che chiude con 31 punti e il secondo con 28 punti e 13 rimbalzi. Vittoria importante per i Miami Heat che superano gli Indiana Pacers per 125-120. Match molto equilibrato e combattuto, con la formazione della Florida costretta a inseguire, ma poi la chiude anche grazie ai 29 punti di Tyler Herro. Ai Pacers, invece, non bastano i 36 punti di Pascal Siakam.

Negli altri match della notte vincono i Portland Trail Blazers in casa dei Brooklyn Nets per 102-121, con 25 punti di Shaedon Sharpe; successo ai supplementari per i Chicago Bulls sui Toronto Raptors per 125-115, con 24 punti per Coby White; vittoria per i Phoenix Suns che battono i New Orleans Pelicans 125-108, con 25 punti di Bol Bol; e infine successo per gli Utah Jazz che battono i Minnesota Timberwolves 117-116, con 29 punti di John Collins e il canestro decisivo del sorpasso di Walker Kessler.

I RISULTATI DELLA NOTTE (1 MARZO)

Detroit Pistons – Denver Nuggets 119-134

Atlanta Hawks – Oklahoma City Thunder 119-135

Boston Celtics – Cleveland Cavaliers 116-123

Brooklyn Nets – Portland Trail Blazers 102-121

Memphis Grizzlies – New York Knicks 113-114

Chicago Bulls – Toronto Raptors 125-115

Miami Heat – Indiana Pacers 125-120

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans 125-108

Utah Jazz – Minnesota Timberwolves 117-116

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers 106-102