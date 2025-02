NBA, i risultati della notte (27 febbraio): i Pistons non si fermano più, 8a di fila sui Celtics. OKC ringrazia

Nove partite, parecchi protagonisti a sorpresa e diversi risultati di cui parlare: a questo conduce l’ultima notte NBA, che mette un altro mattoncino verso la definizione di quelli che, a metà aprile, saranno playoff e play-in.

La maggiore delle sorprese riguarda la sconfitta dei Boston Celtics (42-27) contro i Detroit Pistons (33-26) privi di Simone Fontecchio, infortunatosi alla mano destra contro gli Atlanta Hawks e del quale non sono ancora stati resi noti i tempi di recupero. Ottava vittoria di fila per i Pistons, che trovano in Malik Beasley il protagonista numero 1 con 26 punti, mentre ai Celtics non basta un Jayson Tatum da 27. Gli Oklahoma City Thunder (47-11) ringraziano perché ora gli avversari per la prima testa di serie assoluta nei playoff sono solo i Cleveland Cavaliers. 121-129 di sforzo, comunque, contro i Brooklyn Nets (21-37) e nel quale, oltre ai 27 di Shai Gilgeous-Alexander, ci vogliono i 22 di Jalen Williams e Chet Holmgren (per lui 17 rimbalzi). Per i Nets 25 e 15 rimbalzi di Day’ron Sharpe.

Un altro Sharpe, Shaedon, è il migliore realizzatore della notte nella vittoria dei Portland Trail Blazers (26-33) contro i Washington Wizards (12-129). Fa ancor più pensare che i suoi 36 punti siano arrivati dalla panchina, con ben 78 punti su 129 dei Blazers arrivati da lì. Per Washington 24 di Jordan Poole. Continuano i problemi dei Philadelphia 76ers (20-38), che non passano al Madison Square Garden contro i New York Knicks (38-20) e subiscono la nona sconfitta di fila. Nel 110-105 34 punti di Jalen Brunson e 28 di Mikal Bridges, dall’altra parte 30 di Tyrese Maxey, 27 di Kelly Oubre, 25 di Paul George e il relativo nulla dagli altri.

111-91 per gli Indiana Pacers (33-24) sui Toronto Raptors (18-41), per merito di un ottimo Tyrese Haliburton che nel tabellino segna dei numeri, diciamo così, moltiplicativi: 3 rimbalzi, 11 assist, 33 punti. Sei in doppia cifra per i canadesi con Immanuel Quickley a quota 18. Netto 131-109 per i Miami Heat (27-30) contro gli Atlanta Hawks (27-32): 24 dalla panchina per Duncan Robinson e altrettanti in quintetto base per Tyler Herro, mentre gli ospiti non sfruttano a sufficienza i sei in doppia cifra e i 18 di Dyson Daniels.

I Los Angeles Clippers (32-26) escono vincitori contro i Chicago Bulls (23-36) per 117-122 e festeggiano anche i 30 punti di un James Harden d’alta classe, mentre per i Bulls doppie doppie di Zach Collins (21 e 17) e Josh Giddey (21 e 12 assist) che non bastano. Per i Sacramento Kings (30-18) vittoria importante in chiave play-in contro gli Utah Jazz (14-44): nel 101-118 si fondono i 26 di Keegan Murray e i 22 di Zach LaVine, mentre dall’altra parte Walker Kessler fa 25 e 14. Infine, gli Houston Rockets (37-22) continuano a spegnere le speranze playoff e play-in dei San Antonio Spurs (24-33) versione senza Wembanyama: 118-106 con 25 di Amen Thompson e 21 di Jalen Green, mentre per gli Spurs funziona solo la panchina (quintetto tutto sotto la doppia cifra) con 22 di Keldon Johnson e Stephon Castle.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Washington Wizards-Portland Trail Blazers 121-129

New York Knicks-Philadelphia 76ers 110-105

Indiana Pacers-Toronto Raptors 111-91

Detroit Pistons-Boston Celtics 117-97

Miami Heat-Atlanta Hawks 131-109

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder 121-129

Chicago Bulls-Los Angeles Clippers 117-122

Utah Jazz-Sacramento Kings 101-118

Houston Rockets-San Antonio Spurs 118-106