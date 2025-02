NBA, i risultati della notte (26 febbraio). I Lakers battono Dallas, vittorie di Cleveland e Boston

Sono sette le partite della notte NBA e tutta l’attenzione era rivolta su Los Angeles, con la prima sfida di Luka Doncic contro il suo passato. I Lakers, infatti, hanno affrontato i Dallas Mavericks e si sono imposti per 107-99, riuscendo a fare loro il match solo in un ultimo quarto dove i protagonisti principali son stati proprio lo sloveno e LeBron James, con quest’ultimo che ha segnato 16 dei suoi 27 punti finali proprio nell’ultimo quarto. Doncic non è stato da meno, firmando la sua prima tripla doppia in maglia Lakers con 19 punti, 15 rimbalzi e 12 assist. A Dallas non sono bastati i 35 punti di Kyrie Irving e i 22 di Klay Thompson.

Ottava vittoria consecutiva per i Cleveland Cavaliers, che continuano ad avere il miglior record in tutta la NBA (48-10). I Cavs si sono imposti con un perentorio 122-82 sul campo degli Orlando Magic. Un match già chiuso dopo il primo quarto (34-16) e con i titolari che hanno potuto poi riposare molto nel corso del match, lasciando spazio alle seconde linee. I migliori infatti sono stati Ty Jerome e De’Andre Hunter, che uscendo dalla panchina hanno messo a referto rispettivamente 20 e 17 punti.

Altra striscia positiva è quella dei Boston Celtics, arrivati alla loro sesta vittoria consecutiva con il successo in trasferta sul campo dei Toronto Raptors per 111-101. Un vantaggio maturato già dopo il primo quarto e che i campioni in carica sono riusciti poi a conservare per tutta la partita. Boston guidata dai 24 punti di Jaylen Brown e dai 22 di Derrick White.

Netta vittoria anche dei Golden State Warriors, che battono 128-92 gli Charlotte Hornets con ben sette giocatori in doppia cifra e con il migliore che è Buddy Hield con 16 punti. Ci pensa invece Ja Morant a guidare alla vittoria i suoi Memphis Grizzlies contro i Phoenix Suns dopo un tempo supplementare. Finisce 151-148 per Memphis, con Morant che segna il canestro che manda la sfida all’overtime e poi è decisivo sul possesso che permette a Memphis di chiudere il match con Wells. Morant mette a referto 29 punti e 8 assist, ma ci sono anche i 28 punti di Desmond Bane e Jaren Jackson Jr. In questo momento Phoenix sarebbe fuori anche dal Play-In, nonostante le doppie doppie di Devin Booker (28 punti e 10 assist) e Bradley Beal (24 punti e 11 assist).

Altro successo in volata è quello degli Houston Rockets contro i Milwaukee Bucks. Finisce 100-97 con Houston guidata dai 25 punti di Jalen Green e dalla doppia doppia di Alperen Sengun (23 punti e 11 rimbalzi). Ai Bucks non basta un Giannis Antetokounmpo da 27 punti e 10 rimbalzi ed un Damian Lillard da 22 punti con quest’ultimo che ha mancato il tiro del pareggio sulla sirena. Si chiude con la vittoria dei New Orleans Pelicans per 109-103 sui San Antonio Spurs con un Trey Murphy da 24 punti.

RISULTATI NBA 2025 (26 FEBBRAIO)

Toronto Raptors – Boston Celtics 101-111

Orlando Magic – Cleveland Cavaliers 82-122

Houston Rockets – Milwaukee Bucks 100-97

Memphis Grizzlies – Phoenix Suns 151-148

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 109-103

Golden State Warriors – Charlotte Hornets 128-92

Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks 107-99