Nations League 2025: i rigori premiano Francia e Spagna, Portogallo ai supplementari

Tre sfide ai supplementari, due ai rigori: questo il responso di una serata di quarti di finale di Nations League che ha rischiato di fare il pieno di prolungamenti, considerata anche Germania-Italia finita 3-3 dopo l’1-2 tedesco dell’andata. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto sugli altri campi, ricordando che le Final Four si giocheranno in Germania e che le semifinali saranno Germania-Portogallo e Spagna-Francia.

PORTOGALLO-DANIMARCA 5-2 dts

Pirotecnica la sfida di Lisbona, fin dall’inizio. Al 6′ è subito rigore (con VAR confermativo) per fallo di Dorgu su Cristiano Ronaldo; arriva però la parata di Schmeichel. Finisce così che il primo gol arriva più tardi, al 38′, ma è un’autorete di Andersen. Ed è così che finisce il primo tempo. Nel secondo accade di tutto: al 56′ Kristensen pareggia di testa su angolo di Eriksen, ma il Portogallo ritorna avanti al 72′ con Cristiano Ronaldo che di destro la mette in basso a destra. Finita? No, perché Eriksen sigla il 2-2 quattro minuti dopo da posizione ravvicinata. Sarebbe qualificata la Danimarca, ma all’86’ Trincao viene servito da Nuno Mendes e di sinistro manda tutti ai supplementari. Proprio all’inizio di nuovo Trincao colpisce ancora per il 4-2, mentre il quinto gol lo mette a segno Gonçalo Ramos a 5 minuti dal termine.

FRANCIA-CROAZIA 2-0 (5-4 dcr)

Si comincia con parecchio fare aggressivo da parte della Francia, che si procura diverse occasioni nel corso del primo tempo. Tanto premere non viene fondamentalmente premiato nei primi 45 minuti, con il punteggio che resta fermo sullo 0-0 e la Croazia che più di tanto non riesce a farsi vedere davanti. Nella ripresa la Francia colpisce con Olise al 52′ con una punizione nel sette in alto a destra. A 10′ dal termine arriva il momento di Dembelé, che riceve da Olise e colpisce per il 2-0. Nei supplementari nessuno riesce a colpire, così l’uguale risultato all’andata e al ritorno provoca l’approdo ai rigori. La serie dei tiri dal dischetto va a oltranza e sembra quasi infinita, fino a quanto arriva a tirare Stanisic; para Maignan, passa la Francia.

SPAGNA-PAESI BASSI 3-3 (5-4 dcr)

Accade un po’ di tutto al Mestalla, dove subito Oyarzabal si guadagna un rigore che realizza di sinistro: sono passati 8′. L’unica rete del primo tempo è questa, ma nella ripresa, dopo nove minuti, è altro tiro dal dischetto che Depay realizza per l’1-1. La Spagna ritorna in vantaggio, ancora con Oyarzabal, al 67′ con un colpo di testa da contropiede, ma a 11′ dalla conclusione Maatsen riesce a colpire ancora e spedire tutti ai 30′ aggiuntivi. Al 13′ del primo supplementare Yamal segna ancora per il 3-2, ma gli orange non si arrendono, guadagnano un atro rigore e con Simons trovano il 3-3. A questo punto sono rigori: segnano tutti fino a Lang e Yamal, con l’uno che sbaglia e l’altro che si vede parato il tiro. Malen, poi, nel primo tiro dal dischetto a oltranza si fa parare il tiro da Simon; Pedri tira per la vittoria ed è Spagna in semifinale.