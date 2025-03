NASCAR, prima volta per Josh Berry a Las Vegas

Il Las Vegas Motor Speedway incorona per la prima volta in carriera nella NASCAR Cup Series Josh Berry. Il #21 di casa Woods Brothers Racing, 34enne nativo di Hendersonville, svetta in Nevada al termine di un finale perfetto e di una bellissima bagarre contro Daniel Suarez. Senza bandiere gialle, la Stage 1 è stata controllata a lungo dalla Ford Mustang #22 Team Penske di Joey Logano. La prima neutralizzazione è scattata dopo 34 tornate delle 267 previste in seguito ad un problema per la Toyota Camry #19 Joe Gibbs Racing di Chase Briscoe, in azione dopo aver perso una ruota.

Il campione in carica di Ford ha ceduto il testimone al compagno di squadra Austin Cindric #2, vincitore del primo ‘traguardo volante’ davanti alla Chevrolet Camaro #48 Hendrick Motorsports affidata ad Alex Bowman. La prova è presto passata nelle mani di Kyle Larson #5, compagno di squadra del #48 del gruppo storicamente oltremodo competitivo nello Stato del Nevada. Il californiano ha tenuto testa al teammate William Byron #24 ed al vincitore della regular season 2024 Tyler Reddick (23XI Racing #45).

Larson ha come da copione vinto la Stage 2 davanti a Byron ed a Ross Chastain (Trackhouse Racing Chevrolet #1), l’ex campione ha provato a restare davanti a tutti anche nell’ultima importantissima fase del primo vero evento all’intero di un ovale da 1 miglio e mezzo. La gara è cambiata nel corso del 195mo giro con un incidente poco prima di curva 3-4 che ha tolto dai giochi Ricky Stenhouse Jr. (HYAK Motorsports Chevrolet #47), Ryan Blaney (Team Penske Ford #12), Austin Dillon (RCR Chevrolet #3) ed Eric Jones (Legacy Motor Club Toyota #43).

Molte auto hanno colto l’occasione per fermarsi ed effettuare un rifornimento extra in vista della parte conclusiva, Larson ha imboccato la pit road cedendo il primato provvisorio a Reddick davanti al messicano Daniel Suarez (Trackhouse Racing Chevrolet #99). La ‘Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube’, nome ufficiale della quinta prova della NASCAR Cup Series 2025, è entrata nel vivo a 25 giri dalla fine dopo un incidente in curva 3-4 per la Ford Mustang #4 Front Row Motorsports di Noah Gragson.

Tutti si sono fermati ai box per cambiare gomme in vista del restart, Suarez ha conquistato la vetta ed ha condotto la ripartenza con un minimo scarto sulla Ford Mustang #21 Wood Brothers Racing di Josh Berry. L’americano nativo dello Stato del Tennessee ha provato ad attaccare il messicano e dopo una lunga lotta ha ottenuto la leadership virtuale a 14 giri dalla conclusione.

Senza ulteriori neutralizzazioni nessuno ha più ripreso la vettura #21, meritatamente a segno per la prima volta quest’anno. Il leggendario team americano che si appoggia a Roger Penske ha ottenuto a Las Vegas la 101ma affermazione della propria storia precedendo all’arrivo Suarez, Ryan Preece (RFK Racing Ford #60), Byron, Chastain e Cindric.

Niente record, invece, per Christopher Bell. Il #20 di Joe Gibbs Racing non è stato in grado di ottenere il quarto acuto consecutivo nella NASCAR Cup Series dopo le strepitose affermazioni di Atlanta, COTA e Phoenix. Settimana prossima l’evento di Homestead-Miami Speedway.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES LAS VEGAS 2025

21 RUN Josh Berry Frd 267 30.662 176.114 29.383 183.78 8

99 RUN Daniel Suarez Chv 267 1.358 1.358 30.867 174.944 29.362 183.911 8

60 RUN Ryan Preece Frd 267 3.525 2.167 30.719 175.787 29.632 182.235 8

24 RUN William Byron Chv 267 4.234 0.709 30.710 175.838 29.353 183.968 10

1 RUN Ross Chastain Chv 267 4.334 0.100 30.969 174.368 29.394 183.711 9

2 RUN Austin Cindric Frd 267 4.787 0.453 30.562 176.69 29.339 184.055 10

48 RUN Alex Bowman Chv 267 5.224 0.437 30.538 176.829 29.394 183.711 10

16 RUN AJ Allmendinger Chv 267 5.809 0.585 30.510 176.991 29.628 182.26 8

5 RUN Kyle Larson Chv 267 6.335 0.526 30.736 175.69 29.441 183.418 9

9 RUN Chase Elliott Chv 267 6.754 0.419 30.816 175.234 29.664 182.039 11

6 RUN Brad Keselowski Frd 267 7.024 0.270 30.493 177.09 29.804 181.184 9

20 RUN Christopher Bell Tyt 267 8.132 1.108 30.823 175.194 29.509 182.995 9

17 RUN Chris Buescher Frd 267 8.472 0.340 30.740 175.667 29.821 181.08 10

7 RUN Justin Haley Chv 267 8.653 0.181 30.485 177.136 29.812 181.135 9

22 RUN Joey Logano Frd 267 9.081 0.428 30.659 176.131 29.318 184.1