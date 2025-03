NASCAR, Larson non lascia scampo a Bowman e vince ad Homestead-Miami

Kyle Larson torna a vincere nella NASCAR Cup Series ad Homestead-Miami. Il #5 di Hendrick Motorsports e Chevrolet trionfa per la 30ma volta in carriera, la seconda nel caratteristico impianto che sorge nello Stato della Florida. L’americano riporta Chevrolet al successo ad oltre un mese da Daytona dopo le tre affermazioni di Toyota e la gioia di Ford di settimana scorsa

Le prime fasi della ‘Straight Talk Wireless 400’ hanno visto la Ford Mustang #12 Team Penske prende il largo. L’ex campione Ryan Blaney ha gestito alla perfezione un lungo periodo in regime di green flag dopo aver scavalcato la Chevrolet Camaro #48 Hendrick Motorsports di Alex Bowman.

Archiviata la prima Stage, vinta da Blaney nonostante un restart dovuto ad un problema per Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20), la corsa non è cambiata. Il nativo dello Stato dell’Ohio ha continuato a controllare la scena imponendosi con merito anche nel secondo ‘traguardo volante’ di giornata.

Il primo colpo di scena è arrivato in pit road all’inizio della Final Stage. Blaney ha infatti perso il primato in seguito ad un contatto con Chase Elliott (Hendrick Chevrolet #9), l’americano è stato costretto a recuperare nel successivo restart la Toyota Camry #23 targata 23 XI Racing di Bubba Wallace e la Camaro #5 Henrick Motorsports di Kyle Larson.

Blaney si è mostrato superiore ai rivali, ma ha dovuto arrendersi a 59 giri dalla fine per un problema al motore. Secondo cedimento stagionale per la Ford Mustang #12 Team Penske, indubbiamente l’auto da battere quest’oggi nell’affascinante catino di Homestead-Miami.

Wallace ha tentato di controlla le scena, ma a meno di 20 giri dalla fine ha dovuto subire il ritorno di Bowman. Il 31enne ha tentato di allungare, ma ad 8 giri dalla fine ha dovuto inchinarsi all’assalto da parte del compagno di box Larson, vincitore sabato dell’evento valido per la NASCAR Truck Series e gran parte padrone della scena nella sfida di ieri della NASCAR Xfinity Series.

Il 32enne nativo di Elk Grove è balzato in cima alla graduatoria e non è più stato attaccato da nessuno. Senza caution l’ex campione ha potuto festeggiare la prima affermazione del campionato 2025 diventando il quinto pilota più vincente tra quelli attualmente in azione nella Cup Series.

Bowman ha chiuso secondo davanti a Wallace, Chase Briscoe (Joe Gibbs Racing Toyota #19), Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11), Chris Buescher (RFK Racing Ford #17), AJ Allmendinger (Kaulig Racing Chevrolet #16) e Tyler Reddick (23 XI Racing Toyota #45).

Settimana prossima primo round in un vero short-track a Martinsville.

CLASSIFICA NASCAR HOMESTEAD-MIAMI

5 RUN Kyle Larson Chv 267 35.637 151.528 32.561 165.843 6

48 RUN Alex Bowman Chv 267 1.205 1.205 35.598 151.694 32.497 166.169 7

23 RUN Bubba Wallace Tyt 267 5.924 4.719 36.116 149.518 32.335 167.002 7

19 RUN Chase Briscoe Tyt 267 7.320 1.396 36.149 149.382 32.702 165.128 7

11 RUN Denny Hamlin Tyt 267 9.148 1.828 35.565 151.835 32.581 165.741 7

17 RUN Chris Buescher Frd 267 9.913 0.765 35.992 150.033 32.573 165.781 7

16 RUN AJ Allmendinger Chv 267 11.187 1.274 35.517 152.04 32.946 163.905 7

45 RUN Tyler Reddick Tyt 267 11.292 0.105 35.421 152.452 32.580 165.746 7

60 RUN Ryan Preece Frd 267 12.333 1.041 35.442 152.362 33.149 162.901 7

7 RUN Justin Haley Chv 267 13.936 1.603 35.744 151.074 32.981 163.731 7

38 RUN Zane Smith Frd 267 16.315 2.379 35.437 152.383 33.034 163.468 7

24 RUN William Byron Chv 267 16.797 0.482 35.466 152.259 32.699 165.143 8

3 RUN Austin Dillon Chv 267 18.276 1.479 35.800 150.838 32.869 164.289 7

22 RUN Joey Logano Frd 267 18.343 0.067 35.746 151.066 32.955 163.86 8

43 RUN Erik Jones Tyt 267 18.877 0.534 35.790 150.88 33.448 161.445 7

4 RUN Noah Gragson Frd 267 19.279 0.402 35.581 151.766 32.796 164.654 7

21 RUN Josh Berry Frd 267 20.931 1.652 35.609 151.647 32.708 165.097 8

9 RUN Chase Elliott Chv 267 22.518 1.587 35.764 150.99 33.079 163.246 7

2 RUN Austin Cindric Frd 267 22.995 0.477 35.838 150.678 32.764 164.815 7

71 RUN Michael McDowell Chv 267 25.784 2.789 36.115 149.522 33.142 162.935 7

8 RUN Kyle Busch Chv 267 27.357 1.573 35.792 150.872 33.344 161.948