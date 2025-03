MotoGP, Marc Marquez domina la Sprint in Thailandia davanti al fratello Alex. 3° Bagnaia

Marc Marquez conferma il suo status di favorito della vigilia e vince in scioltezza la Sprint del Gran Premio di Thailandia 2025, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale MotoGP. L’otto volte campione iridato ha dominato dal primo all’ultimo giro partendo dalla pole position ed impostando un ritmo forsennato che gli ha permesso di seminare la concorrenza.

Al debutto ufficiale con il team factory della Ducati, il fenomeno catalano ha dimostrato una netta superiorità nella gara breve precedendo al traguardo il fratello minore Alex, bravissimo a mantenere anche in questi giorni a Buriram il livello evidenziato per tutti i test invernali con la Ducati GP24 del team Gresini. Terza posizione anonima invece per Francesco Bagnaia, che ha bissato dunque il piazzamento della qualifica perdendo terreno nei primi giri con la gomma dura all’anteriore (rispetto alla soft dei suoi avversari) e non riuscendo a recuperare nel finale.

Pecco ha perso dunque il primo vero scontro diretto con il nuovo scomodo compagno di squadra, arrivando anche alle spalle di Alex Marquez e non cominciando nel migliore dei modi la stagione in sella alla GP25 ufficiale. Da applausi la prestazione del rookie giapponese Ai Ogura, ottimo quarto con l’Aprilia Trackhouse tenendo il passo di Bagnaia e mettendolo a lungo sotto pressione senza però avere la possibilità di affondare l’attacco.

Completano la zona punti della Sprint Race thailandese nell’ordine Franco Morbidelli (5° con la Ducati GP24 del team VR46), Pedro Acosta (6° con la KTM), Fabio Quartararo (7° con la Yamaha), Brad Binder (8° grazie ad una grande partenza dalla quinta fila) e Joan Mir (9° con la Honda). Solo 12° l’azzurro Marco Bezzecchi con l’Aprilia ufficiale a causa di una partenza disastrosa, mentre Fabio Di Giannantonio si è ritirato nelle battute conclusive per un problema tecnico. Nelle retrovie gli altri italiani: 15° Luca Marini, 18° Enea Bastianini e 20° Lorenzo Savadori.