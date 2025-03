MotoGP, Francesco Bagnaia: “Dopo la caduta mi vedevo già 11°. Domani sappiamo cosa fare”

Va in archivio un venerdì opaco a Termas de Rio Hondo per Francesco Bagnaia, che ha raggiunto comunque l’obiettivo minimo dell’accesso diretto al Q2 in vista delle qualifiche del Gran Premio d’Argentina 2025, secondo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il piemontese della Ducati si è salvato per un paio di centesimi, chiudendo 10° le pre-qualifiche odierne ed evitando così il Q1 nonostante una caduta.

“Mentre scivolavo mi vedevo già 11°, ma è andata bene. Stamattina quando sono partito non mi sentivo bene, ero come in Thailandia che capivo di non essere estremamente a posto. Andavo lungo, ci siamo fermati e parlando con la squadra abbiamo cambiato diverse cose“, racconta Pecco ai microfoni di Sky Sport dopo una giornata molto difficile.

“Nel pomeriggio mi sono trovato molto meglio, con feeling. Siamo andati però in una direzione per adattarmi, ma ora dobbiamo cambiare tutto perché il feeling in frenata va trovato. Mi sono steso, ma ci sta. Ho spinto troppo, sentivo di avere margine, ma sono entrato stretto e appena mi si è allineata si è chiusa. Ci può stare“, prosegue il tre volte campione iridato.

“Abbiamo fatto delle prove che non ci portavano al risultato, ma per far sbandierare meno la moto serve fare un passo indietro. Domani faremo delle prove che mi permetteranno di gestire meglio il tutto. Il grosso è stato comunque risolto“, il commento di Bagnaia. Per la cronaca, il miglior tempo del venerdì è stato firmato proprio dal suo compagno di squadra Marc Marquez, che gli ha rifilato mezzo secondo sul giro secco.