Moto3, Josè Antonio Rueda svetta nella FP2 del GP di Thailandia, ottimo 3° Stefano Nepa

Josè Antonio Rueda ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia, appuntamento d’esordio del Mondiale di Moto3 2025, ma arrivano anche buoni segnali per gli italiani. Sul tracciato di Buriram, baciato da sole pieno e temperature già elevate (31° per quanto riguarda l’atmosfera e 38° sull’asfalto) abbiamo assistito ad un turno lineare che ha dato modo ai piloti di preparare le moto in vista del prosieguo del weekend.

Davanti a tutti, come detto, lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) che ha fatto fermare i cronometri sull’1:40.350 (nuovo record della pista) con 156 millesimi di vantaggio sul connazionale Adrian Fernandez (Honda Leopard) mentre conclude al terzo posto con un ottimo finale il nostro Stefano Nepa (Honda SIC58) a 305.

Quarta posizione per l’australiano Joel Kelso (KTM MTA) a 309 millesimi, quinta per lo spagnolo David Almansa (Honda Leopard) a 359, mentre è sesto lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 455. Settimo il nostro Dennis Foggia (CFMoto Aspar) a 462 millesimi, ottavo Luca Lunetta (Honda SIC58) a 517, quindi nono lo spagnolo David Munoz (KTM Intact GP) a 528, mentre completa la top10 il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 611.

Si ferma in 11a posizione Matteo Bertelle (KTM MTA) a 707 millesimi dalla vetta, subito davanti a Guido Pini (KTM IntactGP) 12° a 840 millesimi, quindi 13° Nicola Carraro (Honda Snipers) a 932, mentre chiude la pattuglia italiana Riccardo Rossi (Honda Snipers) 16° a 988 che è l’unico dei nostri rimasto fuori dalla top14 nelle pre-qualifiche di ieri pomeriggio.

A questo punto la classe più leggera si concentra sulle qualifiche che scatteranno con la Q1 alle ore 06.50 italiane (le ore 12.50 locali) mentre la Q2 decisiva prenderà il via alle ore 07.15.