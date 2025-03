Moto2, Jake Dixon vola sul bagnato nella FP1 di Austin. Bene gli italiani: Vietti 4°, Arbolino 6°

Jake Dixon ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) è, però, la pioggia la grande protagonista. Dopo essere caduta in maniera copiosa nel corso della notte, ha proseguito anche nel corso della FP1, seppur in maniera più leggera. L’asfalto è risultato decisamente bagnato lungo tutto il corso dei 40 minuti del turno, per cui i piloti hanno dovuto prendere le misure a condizioni particolarmente complicate, e le cadute non sono mancate.

Da questo scenario è emerso Jake Dixon (Boscoscuro Marc VDS) che, come al solito, ha fatto vedere le sue qualità sul bagnato, rifilando distacchi abissali a tutti. Tempo di 2:19.359 per il britannico con 1.171 sullo statunitense Joe Roberts (Kalex American), quindi terzo il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) a 1.207.

Quarta posizione per il primo degli italiani, Celestino Vietti (Boscoscuro HDR), a 1.245 dalla vetta, quinta per lo spagnolo Alonso Lopez (Boscoscuro HDR) a 1.276, mentre è sesto Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 1.286. Chiude in settima posizione lo spagnolo Aron Canet (Kalex Fantic) a 1.371, quindi ottavo il belga Barry Baltus (Kalex Fantic) a 1.643, davanti allo spagnolo Alex Escrig (Forward Klint) nono a 2.144, mentre completa la top10 il suo connazionale Ivan Ortolà (Boscoscuro MSI) a 2.154. Tra i piloti che hanno scelto di non correre rischi eccessivi, segnaliamo il leader della classifica generale, lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) che completa 8 giri con un distacco di quasi 6 secondi dalla vetta.

A questo punto la classe mediana si concentra in vista delle pre-qualifiche che andranno in scena alle ore 20.05 italiane (le ore 14.05 locali) e decideranno la top14 che nella giornata di domani potrà evitare la Q1 che, invece, prenderà il via alle ore 19.45.