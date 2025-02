Dual moguls: Vierela e Kauf si impongono a Beidahu in Coppa del Mondo, Kingsbury fuori agli ottavi

Termina con il successo di Severi Vierela e di Jaelin Kauf la terzultima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di di sci freestyle, specialità dual moguls, in scena questa settimana sulle nevi di Beidahu, in Cina.

Il finlandese, non con poca sorpresa, è riuscito a battere il favorito Ikuma Horoshima nel vis-a-vis finale, ottenendo complessivamente 20.00 punti, cinque in più del nipponico, fermatosi a 15.00. Decisamente più combattuta la sfida della finalina, dove a spuntarla è stato Julien Viel con 18.00, beffando lo statunitense Nick Page, abile a raccogliere 17.00.

Situazione particolare in campo femminile, dove Jaelin Kauf ha avuto la meglio su Perrine Laffont conquistando lo score di 35.00 contro lo zero dell’avversaria che, invece, non ha finito la prova. Copione identico a quanto successo poco prima in small final, con Tess Johnson che ha regolato Kylie Kariotis approfittando del mancato arrivo della connazionale.

Nella classifica generale Mikael Kingsbury, oggi fermatosi qi quarti di finale, guida le operazioni con 344 punti, seguito proprio da Horoshima, secondo con 28’ davanti a Filip Gravenfors (anche lui out ai quarti), terzo con 260, ed a Matt Graham, quarto a 240. Kauf è invece leader della graduatoria femminile con 480, seguita da Perrine Laffont, al posto d’onore con 380, e Rino Yanagimoto, terza con 260. La prossima tappa si svolgerà ad Almaty, in Kazakistan, il 1 marzo.