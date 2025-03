Milano-Sanremo 2025, outsider e possibili rivelazioni. Da Milan a Pedersen, elenco sterminato

La Classica Monumento con il pronostico più aperto, da sempre. Sabato appuntamento con la Milano-Sanremo, primo snodo fondamentale della stagione del ciclismo su strada: spesso e volentieri, visto un percorso sulla carta facile a vincere non è stato nessuno dei favoriti, ma è venuto fuori un outsider. Andiamo a scoprire chi proverà a far saltare il banco questa volta.

La Lidl-Trek si gioca una doppia carta di lusso: Mads Pedersen è uscito fuori in formissima dalla Parigi-Nizza e sicuramente ha tutte le carte in regola per stare con Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel sul Poggio, per provarli a battere allo sprint. Se dovesse essere volata di gruppo ecco che Jonathan Milan può sfoderare tutti i suoi cavalli sul lungomare ligure.

Perfetto per questo finale è anche Thomas Pidcock. Condizione eccellente per il britannico della Q36.5 Pro Cycling Team: la discesa dopo il Poggio può essere un trampolino di lancio non banale per il campione olimpico di mountain bike.

In caso di volata ristretta è pronto a far la storia, diventando il primo africano a conquistare una Monumento, l’eritreo Biniam Girmay della Intermarché – Wanty. Caratteristiche simili per Michael Matthews (Team Jayco AlUla) che alla Sanremo può vantare un’infinità di piazzamenti.

Francia che ci prova: sul Poggio può stare con i big il giovane Romain Gregoire (Groupama – FDJ), così come ci può provare Julian Alaphilippe, anche se lontano dalla condizione dei giorni migliori. In casa Red Bull – BORA – hansgrohe Maxim Van Gils sembra l’uomo giusto per un attacco sul finale, ma da seguire anche lo spagnolo Roger Adrià.