Lucas Pinheiro Braathen ipoteca la Coppa del Mondo di gigante: fuori Odermatt! Vinatzer sempre più in crisi

Colpo di scena clamoroso nella prima manche del gigante delle finali di Lillehammer. Proprio all’ultima gara ci può davvero essere l’incredibile ribaltone, visto che ora il grandissimo favorito per vincere la Coppa di specialità è il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. Infatti il campione olimpico comanda la classifica, ma soprattutto ha sfruttato l’incredibile uscita di Marco Odermatt. Lo svizzero ha commesso immediatamente un grave errore e nell’ansia di dover recuperare è poi definitivamente uscito dal tracciato.

A questo punto Braathen ha davvero la coppa di gigante in mano (vinta negli ultimi quattro anni da Odermatt) e gli basterà concludere tra i primi quattro. Il brasiliano ha risposto subito presente dopo l’errore del rivale e si è messo al comando con 21 centesimi di vantaggio sull’austriaco Stefan Brennsteiner, che è l’unico che è rimasto leggermente vicino al sudamericano.

I distacchi, infatti, sono abbastanza elevati già dal terzo posto dello svizzero Loic Meillard, che ha accusato un ritardo di 63 centesimi dalla vetta. Quarto il tedesco Fabian Gratz (+0.77), che ha preceduto il norvegese Atle Lie McGrath (+0.97), l’austriaco Marco Schwarz (+1.22) e il norvegese Timon Haugan (+1.42). Ottavi a pari merito il francese Leo Anguenot e il belga Sam Maes (+1.51), mentre completa la Top-10 il norvegese Henrik Kristoffersen (+1.56).

Prosegue senza una fine la crisi di Alex Vinatzer, che forse spera solo di terminare al più presto questa stagione. L’altoatesino non ha commesso gravi errori, ma proprio ha dato la sensazione di non andare, concludendo ventesimo addirittura con quasi tre secondi di ritardo (+2.74). Anche Giovanni Franzoni ha preso parte a questo gigante, chiudendo al 22° posto (+3.55).