Marta Bassino squalificata ad Are! Cosa è successo e il piazzamento nella prima manche

AGGIORNAMENTO ORE 14.24

SQUALIFICA BASSINO CONFERMATA – Contaminazione dovuta a non si sa cosa. La sciolina non era fluorata, ovviamente, come ha confermato anche la FIS. C’è stata una contaminazione da Fluoro dovuta forse a strumenti usati (ipotesi). Ma non deriva dalla sciolina.

Saranno soltanto tre le azzurre al via della seconda manche dello slalom gigante femminile che ad Are (Svezia) assegnerà 100 punti per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la seconda run, che scatterà alle 12.30, vedrà protagoniste Federica Brignone, Sofia Goggia e Roberta Melesi.

Non ci sarà, invece, Marta Bassino, che aveva chiuso la prima run al 14° posto a 1″38 dalla vetta: l’azzurra è stata squalificata al termine della prima manche per sci irregolari. Bassino avrebbe utilizzato una sciolina contenente fluoro, vietata dalla FIS.

Una leggerezza che costa l’esclusione dalla seconda run all’azzurra: a difendere i colori dell’Italia ci saranno Federica Brignone, prima al termine della prima manche con 0″34 di margine su Sofia Goggia, seconda, e Roberta Melesi, che, avendo guadagnato una posizione, diventa 27ma a 2″27 e partirà per terza.