Ljutic sogna la coppa di slalom. Sfida aperta con Rast e Liensberger. Shiffrin vuole la vittoria in casa

Sarà uno slalom a mettere la parola fine sulla stagione 2024-2025 della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Ultima giornata di gare alle finali di Sun Valley con l’appuntamento tra i rapid gates e con ancora una coppa di specialità da assegnare. In lizza per la sfera di cristallo ci sono ancora quattro atlete, anche se una è tenuta in vita solo dalla matematica. Nessuna delle quattro, però, è la favorita per la vittoria finale in una gara che vede anche due azzurre al via.

Si parte proprio dalla lotta per la sfera di cristallo e da chi al momento guida la classifica di Coppa del Mondo, cioè la croata Zrinka Ljutic, che si trova in vetta con 515 punti e sogna di conquistare la sua prima coppa e di riportare alla Croazia un titolo che manca ovviamente dai tempi della leggendaria Janica Kostelic. La croata ha cambiato passo dalla fine di dicembre in poi, ottenendo tre vittorie. A Ljutic basterà salire sul podio a Sun Valley per essere certa della conquista della coppa.

La croata dovrà essere brava a gestire la pressione in un momento ancora mai provato in carriera. Lo stesso vale anche per la sua prima rivale, la svizzera Camille Rast, che insegue a 41 punti di distacco. L’elvetica sembra in calo rispetto alla prima parte di stagione e ha mancato il podio negli ultimi tre slalom con una pesantissima uscita al Sestriere ed un disastroso undicesimo posto ad Are.

Poco più indietro in classifica c’è Katharina Liensberger, staccata di 51 punti da Ljutic. L’austriaca ha già conquistato una volta la coppa di slalom (stagione 2020-2021), ma in questa stagione ha raccolto solamente due secondi (uno all’esordio a Levi e uno nell’ultimo slalom di Are). Sicuramente ha avuto un rendimento costante (tre volte quarta negli ultimi quattro slalom), che le permette ancora di essere in corsa e di sognare ancora la sfera di cristallo.

Il poker delle candidate alla coppa di slalom si conclude con Wendy Holdener, ma la svizzera è tenuta in corsa solamente dalla matematica, avendo un ritardo di 96 punti da Ljutic. L’elvetica dovrebbe vincere la gara e sperare che le tre davanti alla classifica non ottengano punti per attuare un sorpasso che avrebbe del clamoroso.

Quattro atlete citate, ma la principale favorita a Sun Valley per la vittoria della gara è Mikaela Shiffrin. L’americana vuole chiudere con il successo numero 101 della carriera davanti ai suoi tifosi una stagione complicata. Un brutto infortunio patito a Killington le ha condizionato i mesi successivi e anche per questo motivo Shiffrin vorrebbe vincere sulle nevi di casa, per cancellare quel brutto ricordo e tornare a sorridere nuovamente con i tifosi americani.

Nell’ultimo slalom di Are, però, a vincere è stata a sorpresa Katharina Truppe, che ha regalato la prima vittoria all’Austria nelle discipline tecniche in questa stagione. L’austriaca vorrà riprovarci anche a Sun Valley, ma attenzione anche alla tedesca Lena Duerr e alla svedese Anna Swenn Larsson che proveranno a piazzare il colpo in quest’ultima gara della stagione.

Al via ci saranno anche due azzurre, Martina Peterlini e Lara Della Mea, che partiranno rispettivamente con il pettorale 22 e 24. L’obiettivo è quello di ottenere il miglior risultato possibile, cercando di sfruttare le poche presenze alle Finali per entrare tra le quindici e ottenere punti di Coppa del Mondo.